Морозы – не проблема для белорусских бурёнок. Как подготовились МТК?

Новости Беларуси. Максимально – на 100 % – отдаваться своей работе и выполнять ее качественно. От усилий каждого зависит благополучие всей страны. Не исключение и животноводческая отрасль, которая находится на страже продовольственной безопасности. А сейчас, когда морозы испытывают на прочность аграриев, нужно активизироваться вдвойне и сохранить продуктивность мясных и молочно-товарных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перезимовать без провалов в производстве возможно только с сильной кормовой базой. О холодном расчете – материал Юлии Мычки.

Морозы для белорусских буренок не проблема. Пока мы кутаемся в шарфы, они, кажется, минуса и не замечают. Корова не только уникальный биохимический завод по производству молока, но и настоящая батарея. Температура ее тела – 40 градусов.

Юлия Мычка, корреспондент:

Корова, по сути, как печка, самостоятельно себя обогревает. И очень важно, чтобы в такие морозы на ферме не было сквозняка, который забирает это ценное тепло и уносит на улицу.