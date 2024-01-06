Морозы – не проблема для белорусских бурёнок. Как подготовились МТК?
Новости Беларуси. Максимально – на 100 % – отдаваться своей работе и выполнять ее качественно. От усилий каждого зависит благополучие всей страны. Не исключение и животноводческая отрасль, которая находится на страже продовольственной безопасности. А сейчас, когда морозы испытывают на прочность аграриев, нужно активизироваться вдвойне и сохранить продуктивность мясных и молочно-товарных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перезимовать без провалов в производстве возможно только с сильной кормовой базой. О холодном расчете – материал Юлии Мычки.
Морозы для белорусских буренок не проблема. Пока мы кутаемся в шарфы, они, кажется, минуса и не замечают. Корова не только уникальный биохимический завод по производству молока, но и настоящая батарея. Температура ее тела – 40 градусов.
Юлия Мычка, корреспондент:
Корова, по сути, как печка, самостоятельно себя обогревает. И очень важно, чтобы в такие морозы на ферме не было сквозняка, который забирает это ценное тепло и уносит на улицу.
Подготовку к зимне-стойловому периоду хозяйства начинают еще в начале осени. Ремонт, утепление окон и дверей и, конечно, внушительные запасы корма. На обогрев в леденящий минус животному нужно больше еды – плюс 20 % к норме. Цифры могут колебаться: чем ниже столбики термометров, тем больше на тарелке у животного.
Далее смотрите в видео.