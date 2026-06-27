Приемная кампания для абитуриентов-целевиков стартовала в Беларуси

С прицелом на будущее! В Беларуси стартовала приемная кампания для абитуриентов по целевым направлениям. В 2026 году вузы планируются набрать более 6300 целевиков. В приоритете – инженерные, медицинские и аграрные специальности. На сайтах вузов можно найти информацию о запросах работодателей и количестве мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестском техническом университете определили 72 целевых места. Наибольшим спросом пользуются направления «Автоматизация производств», «Строительство и инженерные сети», «Экономика и управление». Ежегодно количество заявок на целевую подготовку растет. Преимущества такого формата оценили и работодатели, и абитуриенты. Для молодых специалистов предусмотрен ряд льгот и преференций. Но самое главное – гарантированное рабочее место. Многие абитуриенты еще при обучении в школе определяются с будущим работодателем.

Михаил Оксенюк, абитуриент:

Оно производит оборудование для пищевой промышленности, нуждается в кадрах автоматизации. После выпуска точно будет где работать хотя бы какое-то время, потому что без опыта работы вряд ли куда-то возьмут. Я понял, что хочу в технический университет еще в 9 классе, поэтому пошел в инженерный класс. Еще пошел в инженерный класс, потому что очень классный у нас учитель физики. С 27 июня по 2 июля подавать документы также вправе победители университетских предметных олимпиад при поступлении в региональные вузы.