Культурно-патриотическая акция «Календарь и Книга Памяти» продолжается в Минске

Хроники освобождения. В Минске продолжается культурно-патриотическая акция «Календарь и Книга Памяти». Ежедневно на площади Победы перелистывают символический календарь, в котором каждая дата отражает путь к освобождению Беларуси. Это хроника героизма и мужества, нечеловеческой воли и невосполнимых потерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня календарь напомнил о событиях 27 июня 1944 года – грандиозная стратегическая операция «Багратион». В этот день была освобождена Орша. Войска 3-го Белорусского фронта штурмом взяли этот узел обороны противника. Железнодорожная магистраль Минск-Москва была полностью очищена от немецких захватчиков. Одновременно на южном фланге войска 1-го Белорусского фронта захлопнули «Бобруйский котел». В окружение попали 6 немецких дивизий – это около 40 тысяч нацистов.

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района Минска: 27 июня, несмотря на то, что фашисты шли напролом, случился контрудар – и советские войска, пусть на несколько дней, но откинули захватчиков на 10 километров от города Минска. Вот благодаря таким событиям мы получили эту Победу. Потому что каждый на своем пути сдерживал врага. Благодаря этому где-то эвакуировалось производство.

Культурно-патриотическая акция направлена на сохранение памяти о героическом прошлом страны и передачу ее следующим поколениям. На площадь Победы в Минске горожане и гости столицы приходят семьями.

Мария Решетько, учащаяся средней школы №182 имени В.Н. Карвата Минска:

Я пришла сюда с мамой, но мы еще раз отдали свое уважение нашим предкам, нашим прадедам, прабабушкам, которые воевали. У меня есть прадедушка, который дошел до Берлина. По бабушкиной линии есть дедушка, у которого очень много орденов, медалей.

В символической «Книге памяти» все желающие могут оставить слова благодарности и вписать имена родных – фронтовиков, партизан, тружеников тыла.