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Сотрудники 6-й больницы Минска вышли на акцию протеста? Кто на самом деле был в белых халатах

28 октября 2020 12:04
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Новости Беларуси. Провокация ради эффектной картинки. 27 октября некоторые интернет-ресурсы опубликовали видео, где якобы сотрудники 6-й больницы Минска вышли на акцию протеста в поддержку бастующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотрудники 6-й больницы Минска вышли на акцию протеста? Кто на самом деле был в белых халатах-1

«Громкая» новость оказалась фейком. Доподлинно установлено, что в колонне людей в белых халатах не оказалось ни одного врача – лишь те, кто приехал к забору клиники, переоделся, попозировал перед объективами с плакатами и уехал. Такой вот маскарад.  

Сотрудники 6-й больницы Минска вышли на акцию протеста? Кто на самом деле был в белых халатах-4

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# Акции протеста # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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