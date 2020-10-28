Сотрудники 6-й больницы Минска вышли на акцию протеста? Кто на самом деле был в белых халатах

Новости Беларуси. Провокация ради эффектной картинки. 27 октября некоторые интернет-ресурсы опубликовали видео, где якобы сотрудники 6-й больницы Минска вышли на акцию протеста в поддержку бастующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Громкая» новость оказалась фейком. Доподлинно установлено, что в колонне людей в белых халатах не оказалось ни одного врача – лишь те, кто приехал к забору клиники, переоделся, попозировал перед объективами с плакатами и уехал. Такой вот маскарад.