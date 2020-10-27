«Меня очень огорчило». Директор РНПЦ «Кардиология» рассказала, что происходило в центре 27 октября

Новости Беларуси. Работу РНПЦ «Кардиология» парализовать не удалось, несмотря на то, что утром 27 октября несколько медиков вышли на акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что именно под этот момент и была организована провокация.

И это в тот день, когда в центре были запланированы крупная конференция и мастер-класс с участием российских специалистов, а также кардиологов со всей Беларуси.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Мы пригласили 26 аритмологов со всей страны. Сюда приехали люди, имеющие практический опыт, которые хотят быть в рядах лучших специалистов мира.

Изменилась программа, потому что нам пришлось перенести на утреннее время лекции, которые должны были состояться завтра. Сейчас уже уважаемые российские и белорусские аритмологи направляются в операционные, и все будет выполнено.

Конечно, то, что произошло, меня очень-очень огорчило, но задержаны они были во вне рабочее время. Другое дело, что освобождены они были уже тогда, когда было не только нерабочее время, но и было время запланированных операций, которые пришлось сдвигать.