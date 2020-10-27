Несколько медиков РНПЦ «Кардиология» вышли на акцию протеста. Врачи работают в отделении экстренной хирургии

Новости Беларуси. Утром 27 октября стало известно, что несколько медиков РНПЦ «Кардиология» вышли на акцию протеста на проспекте Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 27 октября, в РНПЦ должна была проходить большая конференция, мастер-классы, куда пригласили зарубежных специалистов. Никак иначе, как провокацией, такой факт назвать нельзя. Не говоря уже о том, что под угрозу поставлены жизни пациентов, которым требуется срочная помощь. Известно, что врачи работают в отделении экстренной хирургии.