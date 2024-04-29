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Погранзаставе «Дивин» присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Лопатина – указ Президента

29 апреля 2024 17:10
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Погранзаставе «Дивин» присвоено имя Героя Советского Союза лейтенанта Алексея Лопатина. Указ об этом подписал Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погранзаставе «Дивин» присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Лопатина – указ Президента-1

Звание Героя Алексею Васильевичу было присвоено посмертно. В самые первые дни войны, будучи лейтенантом, он вместе с товарищами вступил в неравную схватку с врагом и пожертвовал своей жизнью ради Победы. Решение о присвоении звания белорусской погранзаставе имени Героя Советского Союза лейтенанта Алексея Лопатина не что иное, как сохранение исторической памяти, популяризация боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы.

# Госпогранкомитет # общество # Александр Лукашенко

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