Два белоруса задержаны за попытку запустить беспилотник в Литву

В ночь на 18 августа пограничники Лиды задержали в н.п. Городище Вороновского района двух граждан Республики Беларусь, попытавшихся осуществить пуск беспилотного летательного аппарата через границу с Литвой, сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

На месте задержания были изъяты беспилотник и его составные элементы, а также приборы для радиосвязи. В отношении правонарушителей было возбуждено административное дело. Это третий случай нелегального применения беспилотников на границе в августе.