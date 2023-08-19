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Два белоруса задержаны за попытку запустить беспилотник в Литву

19 августа 2023 08:45
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В ночь на 18 августа пограничники Лиды задержали в н.п. Городище Вороновского района двух граждан Республики Беларусь, попытавшихся осуществить пуск беспилотного летательного аппарата через границу с Литвой, сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале. 

Два белоруса задержаны за попытку запустить беспилотник в Литву-1

Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Беларуси

На месте задержания были изъяты беспилотник и его составные элементы, а также приборы для радиосвязи. В отношении правонарушителей было возбуждено административное дело. Это третий случай нелегального применения беспилотников на границе в августе.

# Государственная граница Беларуси # общество

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