Состояние иммунитета, мышечной и жировой тканей: в лаборатории «Функциональное питание» подберут индивидуальную диету на основе комплексной диагностики

Наука не стоит на месте. Создание новых продуктов и профилактика болезней, вызванных неправильным рационом, – главные задачи лаборатории «Функциональное питание». Подробнее рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

В лаборатории при обследовании пациента будут измерять рост, вес, функциональное состояние организма и биологический возраст.

И это еще не полный список. Специалисты также определят соотношение мышечной, жировой тканей и воды в организме, его адаптационные возможности, состояние иммунитета и проведут мониторинг глюкозы.

После такой тщательной диагностики эксперты откорректируют рацион и предложат диету, в которую будут входить функциональные продукты питания.

Этот подход позволит не только сбросить лишний вес, но и поставить крест на многих болезнях.

Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

На основе продуктов функционального назначения будут предложены варианты продуктов для корректировки рисков неинфекционных заболеваний.

Статистика гласит: в мире из-за неправильного питания проблемы со здоровьем имеют около полутора миллиардов человек.





Валерий Шилов, начальник отдела питания научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Инновационная методика разработана израильскими учеными. Пациенту крепится датчик, который регистрирует уровень глюкозы в крови, в межклеточной жидкости непрерывно. Этот процесс продолжается около недели.

Наталья Белякова, ведущий специалист отдела питания научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Основной показатель, на который мы будем ориентироваться, это объем висцерального жира. Это тот жир, который окутывает органы брюшной полости, по последним данным, является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Функциональные продукты питания – новое, но весьма перспективное направление. Они способны улучшить здоровье человека, снизить риск развития многих заболеваний. Такая пища помогает детям расти и развиваться быстрее, а также тормозит старение организма. Елена Моргунова:

Мы разработали ряд продуктов для беременных, кормящих женщин, для лиц пожилого возраста, для лиц, занимающихся активным спортом.