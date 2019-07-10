Состояние иммунитета, мышечной и жировой тканей: в лаборатории «Функциональное питание» подберут индивидуальную диету на основе комплексной диагностики

Наука не стоит на месте. Создание новых продуктов и профилактика болезней, вызванных неправильным рационом, – главные задачи лаборатории «Функциональное питание». Подробнее рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Наука не стоит на месте. Создание новых продуктов и профилактика болезней, вызванных неправильным рационом, – главные задачи лаборатории «Функциональное питание». Подробнее рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
В лаборатории при обследовании пациента будут измерять рост, вес, функциональное состояние организма и биологический возраст.
И это еще не полный список. Специалисты также определят соотношение мышечной, жировой тканей и воды в организме, его адаптационные возможности, состояние иммунитета и проведут мониторинг глюкозы.
После такой тщательной диагностики эксперты откорректируют рацион и предложат диету, в которую будут входить функциональные продукты питания.
Этот подход позволит не только сбросить лишний вес, но и поставить крест на многих болезнях.
Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
На основе продуктов функционального назначения будут предложены варианты продуктов для корректировки рисков неинфекционных заболеваний.
Статистика гласит: в мире из-за неправильного питания проблемы со здоровьем имеют около полутора миллиардов человек.
Валерий Шилов, начальник отдела питания научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Инновационная методика разработана израильскими учеными. Пациенту крепится датчик, который регистрирует уровень глюкозы в крови, в межклеточной жидкости непрерывно. Этот процесс продолжается около недели.
Наталья Белякова, ведущий специалист отдела питания научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Основной показатель, на который мы будем ориентироваться, это объем висцерального жира. Это тот жир, который окутывает органы брюшной полости, по последним данным, является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Функциональные продукты питания – новое, но весьма перспективное направление. Они способны улучшить здоровье человека, снизить риск развития многих заболеваний. Такая пища помогает детям расти и развиваться быстрее, а также тормозит старение организма.
Елена Моргунова:
Мы разработали ряд продуктов для беременных, кормящих женщин, для лиц пожилого возраста, для лиц, занимающихся активным спортом.
Наталья Белякова:
Те продукты, которые будут разрабатываться на базе нашего центра, пройдут испытания. Мы сформируем группу добровольцев, которые на себе будут апробировать новые продукты питания.
Желающих сделать важный шаг на пути к долголетию лаборатория примет уже в сентябре.