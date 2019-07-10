«Каждому ребенку надеть каску на голову?» Вышка мобильного оператора в паре метров от жилого дома – это вредно?

Жители Фаниполя возмущены возведением огромной антенны у себя во дворе. Монтаж 40-метровой громады планируют завершить уже в конце лета. Может ли излучение навредить здоровью, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

Жительница г. Фаниполь:

В один день поставили ограждение, повесили вывеску, что здесь будет производиться строительство, и в два-три дня забили сваи.

Елена Богомолова, г. Фаниполь:

В этом доме больше двухсот детей живет, в гимназии учатся больше тысячи. И в этом месте кто- то додумался поставить башню сотовой связи, огромную! У нас сзади трасса – там хватает места. С другой стороны свободная экономическая зона – там больше двух десятков предприятий. Но почему-то эту башню решили поставить именно здесь. Я думаю, что любой здравомыслящий человек придет в наш двор, посмотрит на нашу стройку и просто покрутит у виска.

Больше всего жители негодуют из-за того, что стройка началась без их ведома – никаких общественных обсуждений проекта не проводилось. В зоне сильного электромагнитного излучения, по мнению жильцов, окажется не только жилой дом, но и гимназия.

Жители г. Фаниполь:

– Они не будут обходить эту зону, вот это поле, здесь будет шесть домов для многодетных семей, все дети будут ходить сюда.

– Вы думаете, у них не будет желания сделать селфи и выбросить в Инстаграм? У нас делают только тогда, когда что-то происходит. Сейчас нас никто не хочет слышать.

– Если какой-то казус, наледь, сосулька упадет, кто за это будет отвечать? Они просто скажут – у вас написано: «Осторожно, опасная зона». Все мы не застрахованы ни перед чем, ни перед кем. Мы просо опасаемся за своих детей. Это как – каждому ребенку надеть каску на голову?

– Нам сказали, это небезопасно, потому что если вдруг она упадет на трассу, то перекроет движение, пострадают машины. А если она упадет сюда, наши машины, дети пострадают – им все равно.

Сергей Барауля, г. Фаниполь:

У этой вышки 40-метровой 13,1 метр – это опасная зона. Все жильцы сейчас находятся в опасной зоне. Здесь может быть падение сосулек, падение технологического оборудования. Часть опасной зоны охватывает площадку отходов бытовых, парковку и, как не странно, всем на это наплевать. Жильцы дома уже написали обращения во все инстанции – от компании сотовой связи до администрации города. Сергей Барауля:

Пытались дозвониться депутату, взяли телефон с официального сайта, на что в трубке услышали: «Нумар, які вы набралі не існуе».

Утешить напуганных людей пока некому. Специалисты уверяют – строительство вполне законно, если уровень излучения не будет превышать допустимой нормы. Олег Грибовский:

Центр гигиены и эпидемиологии... Присутствовал тоже эксперт, он показал нам расчет, он передал в руки: мы стали на определенных моментах свое внимание сосредотачивать – он стал выхватывать этот расчет.

Елена Богомолова:

Мы в ужасе, в недоумении. Считаем, что ситуация абсурдна. Наши чиновники на местах, мы считаем, наплевательски относятся к своим обязанностям. Корреспонденты СТВ направляются в местный исполком. Чиновники поясняют: строительные работы ведутся строго по букве закона.

Владимир Кориневич, председатель Фанипольского городского исполнительного комитета:

Строительство базовой станции г. Фаниполь по улице Комсомольской – все происходит с учетом требований законодательства и санитарных норм. Претензий к компании мы никаких не имеем. Свидетельство, у них получены все документы. Это предусмотрено математическими расчетами компании. Это место выбирается специально, чтобы покрыть определенную зону.

Жильцы дома все обещания улучшить качество связи воспринимают как пустые. Олег Грибовский:

Мы пришли просто задать вопросы, грубо говоря, мы разжигаем пожар, они этот пожар должны потушить, они должны нас успокоить, но, тем не менее, они пришли с папками, с документами, стали прятать эти документы. На какие-то нестыковки они начинали отшучиваться, отмалчиваться.

Владимир Кориневич:

Все хотят, чтобы была хорошая связь, хороший интернет, потому что есть провалы в этой связи. Получается, что люди сами не хотят, чтобы им было лучше.

На качество мобильной связи нареканий нет. На сайте мобильного оператора черным по белому расписано: территория находится в зоне уверенного приема радиоволн. Люди боятся одного: что их постигнет участь деревни Чики. Местная вышка сотовой связи разделила жизнь сельчан на «до» и "после"!

Василий Авдеевич, житель деревни Чики:

Конечно, мы не хотим. И мы бы не покупали эти участки, если бы мы знали, что здесь вышка была. Именно это место обусловлено близостью электросети, больше ничем и расположением в населенном пункте. В компании мобильного оператора пояснили: все разговоры о вредоносном излучении – курам на смех. Безопасность таких антенн не раз доказывали лучшие умы планеты. Плюс ко всему – установка вышки согласована.

Сергей Слижевский, начальник отдела компании сотовой связи:

Эта базовая станция предусмотрена для улучшения качества связи жителей нового микрорайона, который сейчас активно застраивается в этом городе. Уменьшить нагрузку на существующие базовые станции. Преимущества в том, что телефоны, которыми мы все сейчас пользуемся, работают на минимальную мощность. Соответственно, чем ближе прием передачи, например, телефон, планшет к базовой станции, тем меньше мощность его радиоизлучения. Тем менее вредное воздействие его на человека, который пользуется этим телефоном. Строится она с полным соблюдением всех норм и правил. И я считаю, что опасаться жителям негативных последствий от существования этой базовой станции абсолютно нет никакого смысла.

В центре гигиены и эпидемиологии клятвенно заверяют – мачта прошла необходимую санитарно-гигиеническую экспертизу, а потому абсолютно безвредна. Ольга Авдеева, врач-гигиенист лаборатории физических факторов ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»: У нас проходили экспертизу два расчета, два варианта для базовой станции. Оба расчета прошли санитарно-гигиеническую экспертизу. И по предварительным данным превышения уровня ПДУ на территории, прилегающей к базовой станции, не будет. Если людей будет все-таки беспокоить, если базовая станция построится, они могут к нам обращаться с просьбой проведения замеров прямо у них в квартирах.