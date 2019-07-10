Где посмотреть «Пятый элемент» на белорусском языке и как пройти кастинг на шоу «Рассмеши любого»

В этом году белорусы получили еще одну возможность совместить приятное с полезным. Кино в центре Минска на белорусском языке бесплатно. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель генерального директора компании VELCOM І А1 по цифровым платформам и контенту – Антон Бладик. Антон, что такое VOKA? Антон Бладик, заместитель генерального директора компании VELCOM І А1 по цифровым платформам и контенту:

Это платформа, на которой зрители, белорусы могут получить доступ к самому разному контенту. Это и линейные каналы, то есть такие, как СТВ, самые разные развлекательные каналы. Это и видео-контент. Поэтому я называю это одним словом – платформа. Это не видео-сервис, это не телевизионный канал. Это платформа.

Вы единственный, кто занимается в Беларуси организацией площадок под открытым небом, массово. Этот формат довольно известный, но в нашей стране он не так широко представлен. Чем вы удивляете? Антон Бладик:

Во-первых, мы удивляем тем, что мы можем предоставить видео-контент, фильмы самым разным зрителям. Мы делали уже несколько кинопоказов в этом году. Например, на День защиты детей, безусловно, мы показывали развлекательный детский контент, более мультипликационный. Когда были Дни культуры Британии, мы показывали классику британского кино. В ближайшее время мы планируем показать хорошие белорусские фильмы. Например, фильм «Хрусталь», который будет показываться в ближайшие выходные. То есть за счет того, что у нас собраны как самые разнообразные телевизионные каналы, так и самые разнообразный видео-контент, мы можем сделать. Это а) легально, что очень важно, мне кажется. Потому что я всегда говорю, что любой контент, труд должен оплачиваться. в) разнообразный можем предоставить самому изощренному зрителю и искушенному зрителю. И мы это делаем всегда с какими-то сюрпризами – приглашаем интересных спикеров. Потому что кинопросмотр – это не только «пришел, посмотрел и пошел домой по своим делам». Это еще и общение, различные сюрпризы, это какое-то погружение в мир кино, о котором рассказывают эксперты. Поэтому мы стараемся сделать из этого небольшое evently, небольшое мероприятие.

Что Вы можете сказать о зрительском интересе? Антон Бладик:

Если нет пустых мест, значит, зрителю нравится. Если люди пишут положительные отзывы – «хотим еще», «когда будут следующие показы?», наверное, это тоже говорит о том, что интерес у зрителя есть. Как планируется программы проведения показов? Антон Бладик:

Все зависит от событий. Мы пытаемся быть интерактивными, пытаемся коммуницировать с нашими зрителями в соцсетях, в различных мессенджерах. Мы спрашиваем, что бы вы хотели, делаем опросы. Плюс вещи, которые важны для нас. Например, белорусская культура искусства. Мы как компания VELCOM І А1 и VOKA, которая как отдельный бренд, связанный именно с развлечениями, с контентом. Безусловно, пытаемся продвигать нашу линию, которая уже более 20 лет продвигается на рынке. А именно, несмотря на то, что у нас австрийские акционеры – мы белорусская компания, и для нас важна поддержка белорусской культуры, белорусского языка и белорусского искусства. Вы серьезно относитесь к тому, что контент должен оплачиваться. Считается, мы привыкли к тому, что мы не должны платить за то, что мы смотрим. На Ваш взгляд, есть ли какие-то изменения? Антон Бладик:

Мне кажется, что любой процесс должен быть эволюционным. Можно все запретить, закрыть торрент-сайты и прочее, но это деструктивный метод, который никогда не ведет к эволюции. Мы говорим о том, что мы можем посмотреть хороший контент без раздражающей рекламы, в хорошем качестве, в хорошем переводе. То есть легальность контента имеет свою цену. Но с другой стороны мы всегда пытаемся продвигать преимущества того, что получает пользоваться, приобретая легальный контент.

Если это организация показа – это особые требования – что будет показываться, в каком разрешении, в каком формате. И помимо тех «плюшек», бонусов, есть эксклюзивные вещи, которые могут получить наши пользователи. И белорусская озвучка: сегодня у нас более 60 единиц фильмов и мультипликационных фильмов, которые уже озвучены на белорусский язык. И для многих это хорошая возможность пересмотреть тот же «Пятый элемент» на белорусском языке. Кто занимается озвучкой фильмов на белорусском языке? Антон Бладик:

Переводят профессиональные переводчики. Озвучивают профессиональные актеры. Мы проводим кастинги. Мы пытаемся быть интерактивными. И первый самый большой проект – это был сериал «Секс в большом городе». Мы потратили почти год на переговоры с компанией HBO, чтобы убедить их – а) мы достойны этого, в) это будет качественно и с) это действительно будет профессионально. И когда мы прислали пилотную версию первой серии, они были удивлены, насколько точными были попадания, например, в артикуляцию, в интонацию. Белорусский перевод – это, чего нет на других платформах и то, за что пользователь благодарен нам. Поэтому мы пытаемся не запрещать, а мотивировать. Как попасть на такой показ? Антон Бладик:

Все зависит от площадки. Если это кинотеатр, мы используем при этом одноименный VELCOM-cinema. Кинотеатр имеет некоторое ограничение на количество пришедших. И там необходима предварительная регистрация. Если это открытые площадки с нашими партнерами, то там предварительной регистрации нет – мы озвучиваем время, место. И люди приходят, занимают места. И вроде как, никто расстроенный или огорченный не ушел оттуда.