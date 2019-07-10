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Скульптура «Маленький принц» ко II Европейским играм и «Звездочёт» в Могилёве: архитектор Юрий Градов отметил 85-летие

10 июля 2019 09:06
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный архитектор Беларуси – Юрий Градов.

Скульптура «Маленький принц» ко II Европейским играм и «Звездочёт» в Могилёве: архитектор Юрий Градов отметил 85-летие-1

Как Вы отметили свой юбилей?

Юрий Градов, заслуженный архитектор Беларуси:
Красивую работу мы сделали с Костей Селивановым в преддверии Европейских игр. Перед аэропортом – «Маленький принц». Шикарная работа.

Скульптура «Маленький принц» ко II Европейским играм и «Звездочёт» в Могилёве: архитектор Юрий Градов отметил 85-летие-4

Источник фото: airport.by

Вы перечитывали «Маленького принца» перед созданием работы?

Юрий Градов:
Обязательно. Какие сюжеты разыгрывать, кого взять.

Скульптура «Маленький принц» ко II Европейским играм и «Звездочёт» в Могилёве: архитектор Юрий Градов отметил 85-летие-7

Какая Ваша работа самая любимая?

Юрий Градов:
Как палитра красок, свои дети – как можно выделить что-то? В Могилёве – это «Звездочёт». В центре города. Эту тему хотели даже в Польше, в Кракове воплотить.

Скульптура «Маленький принц» ко II Европейским играм и «Звездочёт» в Могилёве: архитектор Юрий Градов отметил 85-летие-10

# Архитектура # общество # Юрий Градов

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