Скульптура «Маленький принц» ко II Европейским играм и «Звездочёт» в Могилёве: архитектор Юрий Градов отметил 85-летие

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный архитектор Беларуси – Юрий Градов.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный архитектор Беларуси – Юрий Градов.
Как Вы отметили свой юбилей?
Юрий Градов, заслуженный архитектор Беларуси:
Красивую работу мы сделали с Костей Селивановым в преддверии Европейских игр. Перед аэропортом – «Маленький принц». Шикарная работа.
Источник фото: airport.by
Вы перечитывали «Маленького принца» перед созданием работы?
Юрий Градов:
Обязательно. Какие сюжеты разыгрывать, кого взять.
Какая Ваша работа самая любимая?
Юрий Градов:
Как палитра красок, свои дети – как можно выделить что-то? В Могилёве – это «Звездочёт». В центре города. Эту тему хотели даже в Польше, в Кракове воплотить.