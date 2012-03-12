Состояние дорог в Беларуси возьмет под контроль Генеральная прокуратура

Новости Беларуси. В период весенней оттепели качество полотна на белорусских автомагистралях заметно ухудшается. Многим трассам необходим ямочный ремонт. Выбоины к тому же могут стать причиной аварий.

Генпрокуратура совместно с ГАИ намерены уделить особое внимание фактам халатности и нарушению технических норм со стороны эксплуатационных организаций. Вплоть до уголовной ответственности. Соответствующие мониторинги в ближайшее время будут проведены во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Родионов, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законных правовых актов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь: Несоблюдение технологических норм при ремонте автомобильных дорог может стать причиной не только необоснованной траты денег в следующую весну (те же ямы у нас появятся на тех же местах), но и причинами дорожно-транспортных происшествий.

Органам Госавтоинспекции дано поручение при наличии правовых оснований решать вопрос о привлечении к административной ответственности, а также при наличии правовых оснований решать вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, которые допустили неудовлетворительное состояние дорожного полотна.