Сковородки. Правильный выбор, уход и специализация

Верные труженицы блинов и бифштекса – сковородки – сегодня дразнят глаз разнообразием форм, размеров и дизайна. Жарить, тушить и разогревать стало гораздо проще и приятнее.

Да, со времен наших бабушек никто не отменял чугунные сковороды, но теперь им компанию на прилавках магазинов составляют еще и алюминиевые, и стальные, в том числе изготовленные из нержавеющей стали. А дальше в этой простой классификации начинаются многочисленные нюансы.

Елена Кучмель, начальник отдела товаров хозяйственного назначения:

Алюминиевые сковородки есть непокрытые, есть покрытые противопригарным покрытием. Стальные сковороды есть из углеродистой стали, покрытые противопригарным покрытием и внешним покрытием эмали. Или нержавеющая посуда – сверху отполированная, а внутри с противопригарным покрытием или без него, отшлифованная.

Чугунные сковородки обладают природным антипригарным свойством, практически вечны и просты в уходе. Поэтому и не устаревают до сих пор, несмотря на не совсем глянцевый внешний вид. По своей функциональности им на пятки, правда, наступают представительницы нового поколения – сковородки из нержавеющей стали.

Пройти мимо этого ослепительного великолепия – грех. Однако и относиться к таким красоткам необходимо с почти божественным благоговением.

Елена Кучмель, начальник отдела товаров хозяйственного назначения:

Здесь не должна перегреваться, дно должно соответствовать размеру комфорки, не должно быть выхода пламени, не должно быть признаков побежалости. Они не испортят качественных признаков сковородки, но внешний вид их заметно ухудшится.

В то же время, производители рекомендуют на сковородках из нержавеющей стали не жарить, а тушить.

Для жарки лучше использовать сковороды с антипригарным покрытием, благодаря которому они и легки в уходе, и румяную корочку картошке или мясу обеспечат. Антипригарный слой отлично работает и на алюминиевых сковородках. Только в этом случае обратите особое внимание на толщину стенок и дна, а также на способ изготовления такой посуды, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Елена Кучмель, начальник отдела товаров хозяйственного назначения:

Если сковорода из литого алюминия, она более долговечная. Если сковорода из штампованного алюминия, она более легкая, но и недорогая. Если мы готовим часто и много, то нужна тяжелая сковорода, которая дольше прослужит. Если только разогревать, то достаточно легкой сковороды.

Необходимо также учитывать также тип плиты, на которой вы собираетесь использовать сковороды.

Определившись с материалом сковородки, можно заняться и ее «специализацией». Если ваше семейство привыкло требовать по утрам горячие блины, без такой, блинной, сковородки не обойтись.

Елена Кучмель, начальник отдела товаров хозяйственного назначения:

И на бабушкиных чугунных получались и получаются хорошие блины, но на таких блинных сковородках с утолщенным дном, ровным, с небольшим бортиком, который облегчает и снятие, и переворачивание блина мы можем получить очень вкусные продукт. Такая сковорода обязательно должна быть дома.

А для приверженцев здорового питания и тоскующих по летним пикникам существуют так называемые сковороды-гриль с рифленым дном.

Елена Кучмель, начальник отдела товаров хозяйственного назначения:

Это дно позволяет обеспечивать жарку мяса с минимальным количеством масла, мясо получается с эффектом жара, который получается и на костре, и на решетке. Такой эффект можно получить при использовании этой сковородки. Будет очень вкусное, сочное мясо, которое позволит нам вспомнить лето, вспомнить пикники.

А в качестве универсальной в доме должна быть тяжелая, глубокая сковорода с крышкой – металлической или стеклянной. Последняя позволяет наблюдать за процессом приготовления пищи воочию.

Что касается ручек сковородки, то пластмассовые нагреваются меньше, но могут расплавиться при несоблюдении размеров сковородки и конфорки. Кроме того, пластмассовые детали не позволяют использовать посуду в духовом шкафу, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Каждый вид сковородок имеет свое предназначение. Устраивать на кухне филиал посудной лавки глупо. Но не забывайте: скупой платит дважды, а в данном случае платить придется еще и собственным здоровьем, и хорошим настроением. Поэтому определитесь с целями и выберите достойные средства!