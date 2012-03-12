Новости Беларуси. Пилотный проект социальной ренты в Минске дал первые результаты. Договор об иждивении и социальному содержанию заключили двое минчан, достигших 70-летнего возраста.

Всего потенциальными участниками эксперимента стали семь тысяч одиноких пенсионеров, имеющих жилье в частной собственности.

Взамен на личные квадратные метры пожилые люди могут рассчитывать на пожизненное соцобслуживание как на дому, так и на территории интернатных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

На первых положительных примерах, которые есть у нас в городе, мы будем проводить разъяснительную работу и показывать, что не так страшен этот эксперимент. Ведь никто у пожилого человека не изымает его частную собственность. Человек может проживать в собственной квартире и находится на обслуживании в территориальном центре, а может и переехать в интернатное учреждение на полное государственное обеспечение. Вместе с тем, при условии несоблюдения каких-то договорных обязательств, человек может вернуться обратно в свое жилье.