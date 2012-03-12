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Всемирная таможенная организация пригласила Беларусь вступить в свою глобальную информационную сеть

12 марта 2012 10:27
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Иностранные специалисты оценили нашу таможенную службу как лидера реформ и модернизации. В частности, отмечено внедрение в республике системы электронного декларирования, предварительное информирование о перемещаемых товарах и принцип «одного окна».

Белорусам предложено совместно с иностранными коллегами разработать порядок обмена информацией при организации грузоперевозок по железной дороге между странами Евросоюза и Евразийского сообщества.

Миссия экспертов прибудет в Беларусь в апреле этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Таможня Беларуси # Белоруссия

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