Нужно ли заключать брачный договор и что он в себя включает?

Как не пропасть за мужем, когда на горизонте замаячит перспектива развода. Юристы уверены, один из наиболее эффективных и популярных способов защиты своих прав – брачный договор. Юлия Орехова, нотариус:

В случае отсутствия брачного договора имущество, приобретенное супругами в период брака, будет являться общей совместной собственностью. В брачном договоре можно отразить условия, предусмотренные статьей 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Например, правовая обязанность супругов по взаимному содержанию, в том числе на случай расторжения брака, порядок раздела совместно нажитого имущества, совместно нажитое имущество, которое будет принадлежать каждому из супругов после прекращения брака, а также условия невозможности признания имущества каждого из супругов их общей совместной собственностью.

Заключать брачный договор можно как до брака, так и когда на безымянном пальце заблестит обручальное кольцо. Юлия Орехова:

Брачный договор можно заключить как на имущество, приобретенное супругами в период брака до заключения брачного договора, так и на имущество, которое они будут приобретать в период брака в будущем.

Брачный договор вступает в силу с момента государственной регистрации брака. А если подобное соглашение заключается между людьми, которые уже связали себя узами, сделка действительна со дня ее нотариального удостоверения. Юлия Орехова:

Если же в брачном договоре содержатся условия, которые являются основанием возникновения, перехода, прекращения и обременения прав на недвижимое имущество, то данное условие вступает в силу с момента регистрации брачного договора в органах регистрации.