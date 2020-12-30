Александр Лукашенко: наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну, и мы её сохраним

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчёркивает важность сохранения страны, что является долгом перед нынешним и будущими поколениями. Об этом глава государства заявил 30 декабря, выступая при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. И мы её сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия.

Глава государства добавил, что Беларуси грозят не только введением новых экономических санкций, против страны развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации.

Александр Лукашенко:

Мир стремительно меняется, становится всё менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идёт постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации.