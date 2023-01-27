В каком возрасте современные подростки начинают вести половую жизнь? Ответила детский гинеколог

Первый опыт романтических отношений оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Обещания любить всю жизнь, безумная страсть и желание быть вместе каждую минуту – все это движет пылкими влюбленными. Кому-то первая любовь приносит вдохновение и наслаждение, а кому-то лишь боль и разочарование. О том, как не ранить влюбленного подростка, почему эти чувства невозможно забыть и как прошлые отношения становятся шаблоном для будущих, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

О превратностях детской любви не понаслышке знает Оксана, детский гинеколог. Какие самые яркие случаи всплывают в памяти? О чем чаще всего рассказывают девочки?

Оксана Иванишкина-Кудина, главный специалист по детской гинекологии Министерства здравоохранения республики Беларусь:

Наверное, больше проблема раннего секса и вступления в половые отношения касалась периода, может быть, 10-15 лет назад. Мы говорили о том, что есть какие-то вопросы с ранними беременностями, прерываниями. Любовь в любом возрасте хороша. Сегодня, мне кажется, общество сталкивается с проблемой того, что вообще в принципе любви стало меньше среди людей. Нынешняя молодежь, по моим ощущениям, стала позже приходить к каким-то серьезным отношениям. Ольга Шерснева:

То есть сексом молодежь, подростки занимаются позже сейчас? Оксана Иванишкина-Кудина:

Мне кажется, что это отступает у них в современном социуме. Сексуальные, репродуктивные отношения, перспективы отходят на второй план.