В каком возрасте современные подростки начинают вести половую жизнь? Ответила детский гинеколог

Первый опыт романтических отношений оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Обещания любить всю жизнь, безумная страсть и желание быть вместе каждую минуту – все это движет пылкими влюбленными. Кому-то первая любовь приносит вдохновение и наслаждение, а кому-то лишь боль и разочарование. О том, как не ранить влюбленного подростка, почему эти чувства невозможно забыть и как прошлые отношения становятся шаблоном для будущих, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
О превратностях детской любви не понаслышке знает Оксана, детский гинеколог. Какие самые яркие случаи всплывают в памяти? О чем чаще всего рассказывают девочки?
Оксана Иванишкина-Кудина, главный специалист по детской гинекологии Министерства здравоохранения республики Беларусь:
Наверное, больше проблема раннего секса и вступления в половые отношения касалась периода, может быть, 10-15 лет назад. Мы говорили о том, что есть какие-то вопросы с ранними беременностями, прерываниями. Любовь в любом возрасте хороша. Сегодня, мне кажется, общество сталкивается с проблемой того, что вообще в принципе любви стало меньше среди людей. Нынешняя молодежь, по моим ощущениям, стала позже приходить к каким-то серьезным отношениям.
Ольга Шерснева:
То есть сексом молодежь, подростки занимаются позже сейчас?
Оксана Иванишкина-Кудина:
Мне кажется, что это отступает у них в современном социуме. Сексуальные, репродуктивные отношения, перспективы отходят на второй план.
Ольга Шерснева:
Если мы будем говорить о возрасте, это сколько примерно лет сейчас?
Оксана Иванишкина-Кудина:
Точный возраст вступления в сексуальные отношения в том или ином обществе никогда не был и не будет определен, потому что это очень размытая грань. Мы можем говорить о том, что средний прогнозируемый или предполагаемый нами возраст вступления в половые отношения конкретно в нашей популяции – где-то в районе 16-16,5 лет.
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