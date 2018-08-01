«Очень важен подбор трека, чтобы была ритмичная музыка, одной громкости»: как проводят соревнования по автозвуку

Новости Беларуси. О состязаниях автомобилистов рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Андрей Семавин, организатор соревнований по автозвуку:
Суть соревнований в том, что собираются любители автозвука, то есть, люди, которые вкладывают много сил, времени и, чего греха таить, – денег в усовершенствование звуковой системы своих автомобилей.
Какие номинации были на соревнованиях представлены? Каково количество участников?
Андрей Семавин:
Количество участников увеличивается. В этом году их было 35. Оценивается… Мы увлекаемся громким автозвуком, поэтому всё пляшет от громкости. Есть два больших класса. В одном классе оценивается максимальная громкость, которую может продемонстрировать система участника. Заезжает моя машина в зону замера – у нас есть палатка, шатёр. Там стоят компьютеры, монитор. От компьютера есть датчик звукового давления.
Он вешается на лобовое стекло.
Один класс большой: кто громче. По сути, максимальное звуковое давление, которое может развить система участника.
И, чтобы всё было по-честному, этот большой класс разбит на подклассы: в зависимости от количества сабвуферов, расположения в салоне, от мощности усилителя, и ещё есть ряд параметров узкоспециализированных. Как правило, человек с более мощным оборудованием имеет преимущество над человеком с менее мощным оборудованием. В этом году мы ввели новый класс соревнований: называется «басс-рейс». Там есть три класса, которые называются 129,9, 139,9 и 149,9. И суть соревнований: заезжают две машины одновременно в зону замера, на них вешаются два датчика, экран монитора, который они видят, делится на две части, и они видят свой результат и результат соперника. И их задача, если они участвуют в классе 129,9 – они за полминуты должны удержать средний результат, как можно более близкий к результату 129,9. Если они его превысят, они проигрывают. Если один будет 129,8, а другой – 126, то выиграет тот, кто больше.
То есть, это, по сути, управляется ручкой громкости.
Очень важен подбор трека: чтобы там была ритмичная музыка, одной громкости.
Иван Слабейко, победитель соревнований по автозвуку:
Давление измеряется в децибелах. Рекорд Беларуси – 163,15 децибел.
Домашние есть больше – 165,7, вроде бы. Но его нужно довести.
Есть такое понятие: довести до площадки.
В обычной машине штатная магнитола сколько выдаёт децибел?
Андрей Семавин:
Со штатным сабвуфером – 120-130.
Соревнования по автозвуку на Октябрьской в Минске. Все факты в одном материале