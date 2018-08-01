«Очень важен подбор трека, чтобы была ритмичная музыка, одной громкости»: как проводят соревнования по автозвуку

Новости Беларуси. О состязаниях автомобилистов рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Андрей Семавин, организатор соревнований по автозвуку:

Суть соревнований в том, что собираются любители автозвука, то есть, люди, которые вкладывают много сил, времени и, чего греха таить, – денег в усовершенствование звуковой системы своих автомобилей.

Какие номинации были на соревнованиях представлены? Каково количество участников?

Андрей Семавин:

Количество участников увеличивается. В этом году их было 35. Оценивается… Мы увлекаемся громким автозвуком, поэтому всё пляшет от громкости. Есть два больших класса. В одном классе оценивается максимальная громкость, которую может продемонстрировать система участника. Заезжает моя машина в зону замера – у нас есть палатка, шатёр. Там стоят компьютеры, монитор. От компьютера есть датчик звукового давления.

Он вешается на лобовое стекло.

Один класс большой: кто громче. По сути, максимальное звуковое давление, которое может развить система участника.