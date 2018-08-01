В Беларуси повышаются пособия на детей и пенсии

Новости Беларуси. Это связано с увеличением бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он составит 213 рублей 67 копеек. Пособия для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, составят 329 рублей и 4 копейки на первого ребенка, 376 рублей 4 копейки на второго и последующих детей и 423 рубля 5 копеек на ребенка-инвалида. Вырастут пособия и бюджет прожиточного минимума. Что изменится в Беларуси с 1 августа