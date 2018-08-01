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В Беларуси повышаются пособия на детей и пенсии

01 августа 2018 07:53
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Новости Беларуси. Это связано с увеличением бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси повышаются пособия на детей и пенсии-1

Он составит 213 рублей 67 копеек. Пособия для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, составят 329 рублей и 4 копейки на первого ребенка, 376 рублей 4 копейки на второго и последующих детей и 423 рубля 5 копеек на ребенка-инвалида.

Вырастут пособия и бюджет прожиточного минимума. Что изменится в Беларуси с 1 августа

В Беларуси повышаются пособия на детей и пенсии-4

Рост пенсий в среднем составит порядка 10 %. По прогнозам Министерства труда и соцзащиты, средний размер трудовых пенсий составит чуть более 364 рублей. Новый размер пособий и пенсий будет действовать до 1 февраля следующего года. Пересмотр бюджета прожиточного минимума проводится дважды в год: с 1 февраля и с 1 августа.

В Беларуси повышаются пособия на детей и пенсии-7

# Пенсии # общество # Фотофакт

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