«Автомобиль делался, чтобы воспроизводить любую музыку, и чтобы у девушек был хит-трек, волосы развевались»
Новости Беларуси. О состязаниях автомобилистов рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Иван Слабейко, победитель соревнований по автозвуку:
Что касается моего автомобиля, автомобиль собирается уже, наверное, шестой год. Каждый год он переделывается, как минимум, 1-2 раза.
Андрей Семавин, организатор соревнований по автозвуку:
В начале сезона, в конце сезона.
Осень, зиму, весну он разобран.
Иван Слабейко:
Автомобиль мой посещал, допустим, в прошлом году все соревнования, которые проходили в Беларуси.
Это, минимум, этапов 6-7 было.
Плюс посещали соревнования в России, также – финал в России.
Что за репертуар у вас был?
Иван Слабейко:
В этом году я участвовал только один раз в соревнованиях и там проводятся замеры на синусе. То есть, синусовые данные сигнала.
Это – просто одна частота.
Автомобиль делался, чтобы воспроизводить любую музыку: и инструментальную, и для того, чтобы у девушек был хит-трек, волосы развевались. То есть, без разницы, что мы слушать будем, будет всё на одном уровне.
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