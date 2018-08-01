«Автомобиль делался, чтобы воспроизводить любую музыку, и чтобы у девушек был хит-трек, волосы развевались»

Новости Беларуси. О состязаниях автомобилистов рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Иван Слабейко, победитель соревнований по автозвуку:

Что касается моего автомобиля, автомобиль собирается уже, наверное, шестой год. Каждый год он переделывается, как минимум, 1-2 раза. Андрей Семавин, организатор соревнований по автозвуку:

В начале сезона, в конце сезона. Осень, зиму, весну он разобран.

Иван Слабейко:

Автомобиль мой посещал, допустим, в прошлом году все соревнования, которые проходили в Беларуси. Это, минимум, этапов 6-7 было. Плюс посещали соревнования в России, также – финал в России. Что за репертуар у вас был?