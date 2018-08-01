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«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе

01 августа 2018 09:20
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Добро пожаловать на «белорусские Мальдивы». Бирюзовые озёра в объятиях сосен завораживают и переливаются на солнце, как драгоценные камни.

«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе-1

Космический ландшафт находится в районе деревни Мордвиловичи Любанского района.

Раньше вся эта территория была покрыта лесом.

«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе-4

А когда обнаружили в земле отложения мела, выкопали карьеры и начали добывать известь для местного комбината строительных материалов.

Но этому необыкновенному месту была предначертана другая судьба.

«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе-7

Александр Варвашевич, инженер по охране Любанского лесхоза:
В своё время, работающие здесь люди столкнулись с водоносным слоем, который практически моментально заполнил углубления в земле – и на первом, и на втором озере. Было решено работы не продолжать Эта площадь была передана нашему Любанскому лесхозу. Вода зелёная по той причине, что здесь имеется известь, соли кальция. Многие верят в то, что эта вода – целебная.

Вода здесь не только красивая, но и чистая.

«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе-10

Однако купаться здесь небезопасно.

Глубина озёр достигает сорока метров, а вода прогревается максимум на 2. Резкий перепад глубин и температур может привести к несчастным случаям.

«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе-13

Александр Варвашевич:
Берега здесь очень опасные обрывистые. Этот водоём входит в список тех водоёмов Любанского района, на которых запрещено купание.

Бывают и штрафы.

Работники РУВД совместно с лесхозом проводят рейды.

«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе-16

Но экзотика притягивает людей.

В жару на Любанские меловые карьеры приезжают сотни машин.

Туристы отдыхают с палатками, рыбачат и, несмотря на запреты, купаются и ныряют.

«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе-19

Александр Варвашевич:
Был один случай, когда приехала молодая семья из Гродненской области. Подошли: «Почему запрещено купание?» Мы пояснили.

Тут я случайно заметил, что дочка плачет.

Мама поясняет: обещали привезти на день рождения на белорусские Мальдивы. Что мне было делать в такой ситуации?!

«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе-22

Год назад туристический потенциал «белорусских Мальдив» оценил предприниматель из Египта.

Александр Варвашевич:
В его планах, насколько я знаю, взять и прибрежный участок суши, чтобы обустроить здесь домики отдыха.

Нам бы, конечно, хотелось, чтоб так было.

«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе-25

После благоустройства пляжа запрет на купание будет снят и появится возможность заняться дайвингом и другими видами активного отдыха.

# Водоемы Беларуси # общество # Александр Варвашевич # Туризм

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