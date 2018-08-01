«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе

Добро пожаловать на «белорусские Мальдивы». Бирюзовые озёра в объятиях сосен завораживают и переливаются на солнце, как драгоценные камни.
Добро пожаловать на «белорусские Мальдивы». Бирюзовые озёра в объятиях сосен завораживают и переливаются на солнце, как драгоценные камни.
Космический ландшафт находится в районе деревни Мордвиловичи Любанского района.
Раньше вся эта территория была покрыта лесом.
А когда обнаружили в земле отложения мела, выкопали карьеры и начали добывать известь для местного комбината строительных материалов.
Но этому необыкновенному месту была предначертана другая судьба.
Александр Варвашевич, инженер по охране Любанского лесхоза:
В своё время, работающие здесь люди столкнулись с водоносным слоем, который практически моментально заполнил углубления в земле – и на первом, и на втором озере. Было решено работы не продолжать Эта площадь была передана нашему Любанскому лесхозу. Вода зелёная по той причине, что здесь имеется известь, соли кальция. Многие верят в то, что эта вода – целебная.
Вода здесь не только красивая, но и чистая.
Однако купаться здесь небезопасно.
Глубина озёр достигает сорока метров, а вода прогревается максимум на 2. Резкий перепад глубин и температур может привести к несчастным случаям.
Александр Варвашевич:
Берега здесь очень опасные обрывистые. Этот водоём входит в список тех водоёмов Любанского района, на которых запрещено купание.
Бывают и штрафы.
Работники РУВД совместно с лесхозом проводят рейды.
Но экзотика притягивает людей.
В жару на Любанские меловые карьеры приезжают сотни машин.
Туристы отдыхают с палатками, рыбачат и, несмотря на запреты, купаются и ныряют.
Александр Варвашевич:
Был один случай, когда приехала молодая семья из Гродненской области. Подошли: «Почему запрещено купание?» Мы пояснили.
Тут я случайно заметил, что дочка плачет.
Мама поясняет: обещали привезти на день рождения на белорусские Мальдивы. Что мне было делать в такой ситуации?!
Год назад туристический потенциал «белорусских Мальдив» оценил предприниматель из Египта.
Александр Варвашевич:
В его планах, насколько я знаю, взять и прибрежный участок суши, чтобы обустроить здесь домики отдыха.
Нам бы, конечно, хотелось, чтоб так было.
После благоустройства пляжа запрет на купание будет снят и появится возможность заняться дайвингом и другими видами активного отдыха.