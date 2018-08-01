«Многие верят, что эта вода – целебная». Рассказываем про новые «белорусские Мальдивы» в Любанском районе

Добро пожаловать на «белорусские Мальдивы». Бирюзовые озёра в объятиях сосен завораживают и переливаются на солнце, как драгоценные камни.

Космический ландшафт находится в районе деревни Мордвиловичи Любанского района. Раньше вся эта территория была покрыта лесом.

А когда обнаружили в земле отложения мела, выкопали карьеры и начали добывать известь для местного комбината строительных материалов. Но этому необыкновенному месту была предначертана другая судьба.

Александр Варвашевич, инженер по охране Любанского лесхоза:

В своё время, работающие здесь люди столкнулись с водоносным слоем, который практически моментально заполнил углубления в земле – и на первом, и на втором озере. Было решено работы не продолжать Эта площадь была передана нашему Любанскому лесхозу. Вода зелёная по той причине, что здесь имеется известь, соли кальция. Многие верят в то, что эта вода – целебная. Вода здесь не только красивая, но и чистая.

Однако купаться здесь небезопасно. Глубина озёр достигает сорока метров, а вода прогревается максимум на 2. Резкий перепад глубин и температур может привести к несчастным случаям.

Александр Варвашевич:

Берега здесь очень опасные обрывистые. Этот водоём входит в список тех водоёмов Любанского района, на которых запрещено купание. Бывают и штрафы. Работники РУВД совместно с лесхозом проводят рейды.

Но экзотика притягивает людей. В жару на Любанские меловые карьеры приезжают сотни машин. Туристы отдыхают с палатками, рыбачат и, несмотря на запреты, купаются и ныряют.

Александр Варвашевич:

Был один случай, когда приехала молодая семья из Гродненской области. Подошли: «Почему запрещено купание?» Мы пояснили. Тут я случайно заметил, что дочка плачет. Мама поясняет: обещали привезти на день рождения на белорусские Мальдивы. Что мне было делать в такой ситуации?!

Год назад туристический потенциал «белорусских Мальдив» оценил предприниматель из Египта. Александр Варвашевич:

В его планах, насколько я знаю, взять и прибрежный участок суши, чтобы обустроить здесь домики отдыха. Нам бы, конечно, хотелось, чтоб так было.