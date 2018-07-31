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Сразу на нескольких мостах в центре Минска ограничено движение

31 июля 2018 18:57
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Новости Беларуси. По новым дорогам. На мосту через Свислочь на проспекте Машерова 31 июля строители начали срезать старый асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сразу на нескольких мостах в центре Минска ограничено движение-1

Здесь уже частично ограничили движение. Для транспорта поочередно будет доступна половина проезжей части. Кстати, для удобства автомобилистов здесь же появился светофор. После ремонта обещают комфорт не только для автомобилистов. Здесь расширят пешеходную зону, создадут велодорожку, установят скамейки и цветочницы. Работы планируют завершить в декабре.

Сразу на нескольких мостах в центре Минска ограничено движение-4

Сразу на нескольких мостах в центре Минска ограничено движение-6

Ремонт проходит и на улице Янки Купалы. На мосту дорожные рабочие поочередно закрывают для движения отдельные полосы, на которых обновляется асфальт. Завершить ремонт планируют на следующей неделе. Параллельно идет асфальтирование проспекта Независимости: до улицы Рогачевской обновят четыре путепровода. На это понадобится три недели. Новое покрытие появится на улицах Фрунзе, Пулихова и на проезде к главному входу в парк Горького.

Сразу на нескольких мостах в центре Минска ограничено движение-9

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

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