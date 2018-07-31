Сразу на нескольких мостах в центре Минска ограничено движение

Новости Беларуси. По новым дорогам. На мосту через Свислочь на проспекте Машерова 31 июля строители начали срезать старый асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь уже частично ограничили движение. Для транспорта поочередно будет доступна половина проезжей части. Кстати, для удобства автомобилистов здесь же появился светофор. После ремонта обещают комфорт не только для автомобилистов. Здесь расширят пешеходную зону, создадут велодорожку, установят скамейки и цветочницы. Работы планируют завершить в декабре.