«Разбирается машина полностью»: как готовятся к соревнованиям по автозвуку

Прокладывается куча проводов, потому что штатные не выдерживают токи, которые гуляют по таким системам.

Андрей Семавин, организатор соревнований по автозвуку: Ставятся дополнительные динамики, усилители, сабвуферы и много-много ещё чего меняется в машинах. Разбирается машина полностью: салон, багажник, двери, обшивки.

Ставятся дополнительные аккумуляторы: 2-3 и до бесконечности. Ставятся более мощные генераторы, второй генератор – ограничено бюджетом, скажем так, владельцев. Всё это собирается.

Иван Слабейко, победитель соревнований по автозвуку:

Соревнования проводятся не для того, чтобы определить, кто громче, а чтобы собрать людей, интересующихся автозвуком. Опыт передать друг другу, в первую очередь.

А также – общение.

Соревнования по автозвуку на Октябрьской в Минске. Все факты в одном материале