«Разбирается машина полностью»: как готовятся к соревнованиям по автозвуку

Новости Беларуси. О состязаниях автомобилистов рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Андрей Семавин, организатор соревнований по автозвуку:
Ставятся дополнительные динамики, усилители, сабвуферы и много-много ещё чего меняется в машинах. Разбирается машина полностью: салон, багажник, двери, обшивки.
Всё проклеивается шумоизоляцией для лучшего звучания.
Прокладывается куча проводов, потому что штатные не выдерживают токи, которые гуляют по таким системам.
Ставятся дополнительные аккумуляторы: 2-3 и до бесконечности. Ставятся более мощные генераторы, второй генератор – ограничено бюджетом, скажем так, владельцев. Всё это собирается.
Иван Слабейко, победитель соревнований по автозвуку:
Соревнования проводятся не для того, чтобы определить, кто громче, а чтобы собрать людей, интересующихся автозвуком. Опыт передать друг другу, в первую очередь.
А также – общение.
Соревнования по автозвуку на Октябрьской в Минске. Все факты в одном материале