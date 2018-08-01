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«Разбирается машина полностью»: как готовятся к соревнованиям по автозвуку

01 августа 2018 12:10
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Новости Беларуси. О состязаниях автомобилистов рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Андрей Семавин, организатор соревнований по автозвуку:
Ставятся дополнительные динамики, усилители, сабвуферы и много-много ещё чего меняется в машинах. Разбирается машина полностью: салон, багажник, двери, обшивки.

Всё проклеивается шумоизоляцией для лучшего звучания.

Прокладывается куча проводов, потому что штатные не выдерживают токи, которые гуляют по таким системам.

«Разбирается машина полностью»: как готовятся к соревнованиям по автозвуку-1

Ставятся дополнительные аккумуляторы: 2-3 и до бесконечности. Ставятся более мощные генераторы, второй генератор – ограничено бюджетом, скажем так, владельцев. Всё это собирается.

Иван Слабейко, победитель соревнований по автозвуку:
 Соревнования проводятся не для того, чтобы определить, кто громче, а чтобы собрать людей, интересующихся автозвуком. Опыт передать друг другу, в первую очередь.

А также – общение.

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# Автомобили # общество # Андрей Семавин # Иван Слабейко

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