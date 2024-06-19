Сопряжены с болью – что может нанести психологическую травму?

Психологические травмы – тема достаточно серьезная. Как они влияют на нашу жизнь, и есть ли обратная сторона у негативного опыта?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Северов, магистр психологии.
Александра Каштанова, ведущая:
Какие вообще бывают психологические травмы?
Денис Северов, магистр психологии:
Если мы говорим про взрослую жизнь, то чаще всего это шоковые либо хронические. Мы можем идти и увидеть что-то, с чем не справится наша психика. Само по себе понятие травма – это когда нашей психике наносится безусловный вред. Очень часто этот вред сопряжен с болью, то есть мы не можем выдержать какую-то ситуацию, какое-то событие – это шоковые. Хронические – это когда человек длительное время живет в постоянном состоянии стресса. Он может жить с абьюзивным партнером, в рабочих условиях, где его буллят, над ним издеваются, унижают.
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