В Риме +10°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 29 ноября по 5 декабря

В Париже синоптики обещают кратковременные осадки, столбик термометра здесь покажет +7 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене переменная облачность и +4 °C. В Риме до +10 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +14 °C, осадков также не обещают.

В столице Болгарии, по прогнозу, +12 °C, возможны кратковременные осадки. В Анкаре малооблачно, температура воздуха будет около +15 °C, в Афинах до +18 °C.

О погоде в Прибалтике. В Риге синоптики обещают +1 °C. В Вильнюсе также +1, здесь возможен снег. В Варшаве +3 °C, без осадков. В Киеве, по прогнозам, будет +10 °C, а в Москве столбики термометров покажут +3 °C, синоптики прогнозируют здесь снег с дождем.