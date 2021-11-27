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Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?

27 ноября 2021 14:39
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Последняя неделя ноября практически во всех регионах страны отметилась зимним пейзажем. В середине недели земля оказалась укрыта снежным одеялом, рассказали в программе «Плюс-минус». Правда, оно довольно быстро исчезло под моросящим осенним дождем.

Ну а что дальше обещают синоптики белорусам – дождь или снег?

Ожидается, что в начале следующей недели в наши широты сместится очередной южный циклон, центр которого будет проходить через территорию Польши, а погодные условия в нашей стране будут определять его атмосферные фронты. В итоге в понедельник, 29 ноября, на большей части Беларуси пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможны туман, слабый гололед. Температура воздуха в ночные часы составит от -2 до +4 °C, днем от 0 до +6 °C, по юго-востоку до +8 °C.

Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?-1

Во вторник, 30 ноября, в Беларусь начнет поступать прохладная воздушная масса со Скандинавии. Пройдут осадки, в основном снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Температура воздуха будет в пределах от -4 до +2 °C.

Календарная зима стартует кратковременными осадками – снег, мокрый снег, по юго-западу возможен дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью до -6 °C, днем не выше +3 °C.

Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?-4

В Риме +10°C, в Москве +3°C. О погоде в Европе на неделю с 29 ноября по 5 декабря читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?-7

Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?-9

Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?-11

Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?-13

Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?-15

Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?-17

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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