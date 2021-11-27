Мокрый снег, туман и до -6°C. Какая погода ожидается в Беларуси в первую неделю декабря?

Последняя неделя ноября практически во всех регионах страны отметилась зимним пейзажем. В середине недели земля оказалась укрыта снежным одеялом, рассказали в программе «Плюс-минус». Правда, оно довольно быстро исчезло под моросящим осенним дождем.

Ну а что дальше обещают синоптики белорусам – дождь или снег?

Ожидается, что в начале следующей недели в наши широты сместится очередной южный циклон, центр которого будет проходить через территорию Польши, а погодные условия в нашей стране будут определять его атмосферные фронты. В итоге в понедельник, 29 ноября, на большей части Беларуси пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможны туман, слабый гололед. Температура воздуха в ночные часы составит от -2 до +4 °C, днем от 0 до +6 °C, по юго-востоку до +8 °C.