Какая ответственность будет за подписку на экстремистский Telegram-канал? Спросили у начальника отдела ГУБОПиК

Как бы ни называлась социальная сеть и какие бы цели ни преследовала, надо всегда понимать, что в виртуальном мире есть свои правила, нарушая которые, ответ придется держать в реальности. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси. Сейчас из Telegram-каналов начали уходить подписчики. Есть ли какая-то статистика?

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Да, безусловно. Мы держим на контроле. За первую неделю после того, как было объявлено вступление в силу постановление Совета министров, было отписано от основных экстремистских Telegram-каналов почти 200 тысяч человек. Это очень резкий и массовый отток подписчиков. Это очень важно. И это только от основных, наиболее популярных Telegram-каналов, признанных экстремистскими материалами. Сюда мы уже не включали более мелкие чаты и другие каналы регионального значения. Согласитесь, большинство людей там были просто ради интереса.

Вячеслав Орловский:

Действительно. Активностью отличалось лишь меньшинство подписчиков. Мы их всех знаем, все данные этих лиц установлены. Что касается большей части подписчиков, то мы надеемся, что они лишь из банального любопытства находились там. Но вместе с тем интерес к экстремистским ресурсам – это не то, что должно приветствоваться государством, а даже осуждаться. Потому что эти Telegram-каналы созданы специально для того, чтобы, используя психотехнологии, воздействовать на неограниченный круг людей, формировать у них определенное мнение, повестку протестную, выдавать белое за черное, ложь за действительность. Формировать негатив к государственным институтам, таким образом вовлекать в экстремистскую деятельность. Те лица, которые создавали, администрировали и активно участвовали в деятельности экстремистских формирований, к которым будут отнесены формирования, объединенные по средствам различных интернет-ресурсов, они будут привлекаться к уголовной ответственности. Уголовная ответственность там очень серьезная – до семи лет лишения свободы. Поэтому мы просим остальных граждан, которые чувствуют, что они просто знакомились с информацией, никоим образом не участвовали, ни репостами, ни финансированием через донаты, ни сливом информации туда, отписаться. Это важно, потому что закон устанавливает универсальную дефиницию, то есть единое правило для всех. И здесь уже мотив, из-за чего они состояли, и иное их отношение к содеянному юридически значения не имеет. Мы, безусловно, будем относиться индивидуально к каждому лицу, к каждому подписчику таких Telegram-каналов, признанных экстремистскими формированиями. Бывает же так, что люди подписались и забыли, что находятся в этих Telegram-каналах. В первую очередь это старшее поколение и некоторые дети, подростки тоже могут просто забыть. Какое наказание будет за подписку?

Вячеслав Орловский:

Да, мы таких случаев тоже не исключаем, поэтому и говорим неоднократно, что индивидуальный подход к каждому. С учетом его роли и значения в деятельности этого формирования. Мы понимаем, что может человек забыть. Может, даже не он сам подписывался. Мы в первую очередь начнем отрабатывать создателей, администраторов, активных участников. Именно те лица, которые формируют эту повестку, которые воздействуют на умы остального населения – они нас интересуют. Что касается остальных граждан, безусловно, данные их тоже установлены, мы знаем всех, кто подписан. Мы этих граждан будем приглашать в органы внутренних дел, в органы государственной безопасности, в органы прокуратуры, выдавать под роспись официальное предупреждение о недопустимости совершения экстремистской деятельности. Мы гражданина ознакомим, в связи с чем он приглашается, в связи с тем, что он подписчик экстремистского формирования. Каким образом вы участвовали в его деятельности? Предложим отписаться. Если надо, поможем сами ему. И он под роспись уже будет ознакомлен с тем, что он находится под особым контролем правоохранительных органов. Таким образом мы ему поможем в последующем не совершать каких-то неблаговидных действий. Есть ли какой-то ресурс, где люди могут посмотреть список этих Telegram-каналов?