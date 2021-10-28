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Наука, торговля и социальная сфера. В Нальчике подписали соглашение о сотрудничестве Беларуси и Кабардино-Балкарии

28 октября 2021 12:00
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Наука, торговля и социальная сфера – новые перспективы взаимодействия Беларуси и Кабардино-Балкарии. Соглашение о сотрудничестве подписали в Нальчике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наука, торговля и социальная сфера. В Нальчике подписали соглашение о сотрудничестве Беларуси и Кабардино-Балкарии-1

Этот российский регион интересует Минск прежде всего с экономической точки зрения. Это перспективный рынок для нашей коммунальной техники и пассажирского транспорта. В деле поиска партнеров и заключения выгодных контактов важна и роль СМИ.

Наука, торговля и социальная сфера. В Нальчике подписали соглашение о сотрудничестве Беларуси и Кабардино-Балкарии-4

Казбек Коков, глава Кабардино-Балкарской республики:
Наши народы связывает многовековая история, общая судьба. И вот здесь я вкладываю огромный смысл, что мы сегодня идем по пути укрепления. Мы обсудили много вопросов, где мы можем объединить наши усилия. Это как агропромышленный комплекс, так и сфера туризма, наука.

Наука, торговля и социальная сфера. В Нальчике подписали соглашение о сотрудничестве Беларуси и Кабардино-Балкарии-7

За последние годы объем экспортных и импортных операций этого российского региона с Беларусью существенно вырос. В 2020 году взаимный товарооборот достиг 9 миллионов долларов.

Владимир Перцов: «Ни разу не быв в Нальчике, я прекрасно понимал весь спектр проблем и событий» – читать здесь.

# Международное сотрудничество # общество # Казбек Коков # Владимир Перцов # Фотофакт

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