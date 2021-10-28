Наука, торговля и социальная сфера. В Нальчике подписали соглашение о сотрудничестве Беларуси и Кабардино-Балкарии

Наука, торговля и социальная сфера – новые перспективы взаимодействия Беларуси и Кабардино-Балкарии. Соглашение о сотрудничестве подписали в Нальчике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот российский регион интересует Минск прежде всего с экономической точки зрения. Это перспективный рынок для нашей коммунальной техники и пассажирского транспорта. В деле поиска партнеров и заключения выгодных контактов важна и роль СМИ.

Казбек Коков, глава Кабардино-Балкарской республики:

Наши народы связывает многовековая история, общая судьба. И вот здесь я вкладываю огромный смысл, что мы сегодня идем по пути укрепления. Мы обсудили много вопросов, где мы можем объединить наши усилия. Это как агропромышленный комплекс, так и сфера туризма, наука.