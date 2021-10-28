Владимир Перцов: «Ни разу не быв в Нальчике, я прекрасно понимал весь спектр проблем и событий»

Наука, торговля и социальная сфера – новые перспективы взаимодействия Беларуси и Кабардино-Балкарии. Соглашение о сотрудничестве подписали в Нальчике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Ни разу не быв в Нальчике, я прекрасно понимал весь спектр проблем и событий, которые есть в Кабардино-Балкарии. От того, что у вас в следующем году юбилейный год, до антитеррористических мероприятий, культурных, торговых мероприятий, которые у вас здесь происходят. Мне кажется, это уже реальный фактический проект, который уже работает и позволяет нашим народам быть ближе, жить вопросами и проблемами друг друга.