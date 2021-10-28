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Владимир Перцов: «Ни разу не быв в Нальчике, я прекрасно понимал весь спектр проблем и событий»

28 октября 2021 12:01
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Наука, торговля и социальная сфера – новые перспективы взаимодействия Беларуси и Кабардино-Балкарии. Соглашение о сотрудничестве подписали в Нальчике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов: «Ни разу не быв в Нальчике, я прекрасно понимал весь спектр проблем и событий»-1

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Ни разу не быв в Нальчике, я прекрасно понимал весь спектр проблем и событий, которые есть в Кабардино-Балкарии. От того, что у вас в следующем году юбилейный год, до антитеррористических мероприятий, культурных, торговых мероприятий, которые у вас здесь происходят. Мне кажется, это уже реальный фактический проект, который уже работает и позволяет нашим народам быть ближе, жить вопросами и проблемами друг друга.

Наука, торговля и социальная сфера. В Нальчике подписали соглашение о сотрудничестве Беларуси и Кабардино-Балкарии – подробности здесь.

# Международное сотрудничество # общество # Владимир Перцов # Казбек Коков # Фотофакт

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