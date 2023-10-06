Солодуха снялся в клипе у Агарвал. Певица рассказала об их дуэте и совместном творчестве

И пока столичный блюститель чистоты выражает себя через рисунки на стенах, белорусские артисты объединяются в творческие коллаборации, да еще и какие. Все знают Александра Солодоху как исполнителя хорошего. Он тем временем взял и стал актером. И снялся в клипе у другой замечательные артистки – Светланы Агарвал, такой вот тандем уже дал свои результаты, клип пришелся по душе поклонникам. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Светлана Агарвал, певица. Почему для съемок клипа выбрали именно Александра Солодуху? Александр Меженный, ведущий:

Вы работаете с большим количеством артистов нашей белорусской эстрады. Тут замахнулись на святая святых Александра Солодоху. Как пришла в голову такая мысль, почему именно Александр?

Светлана Агарвал, певица:

Главной задачей для меня была то, чтобы подобрать партнера, брутального красавца, обаятельного, состоявшегося, замечательного мужчину, мужчину с большой буквы. И чтобы он был актером, самое главное, чтобы он отыграл эту роль – роль парфюмера. Когда я подумала о Александре Солодухе, то у меня никаких сомнений не было. И вы знаете, уже по окончании записи клипа, по завершении я поняла, что я попала в десяточку. Кто автор сюжета? Александр Меженный:

Кто автор сюжета? Светлана Агарвал:

Режиссер этого клипа, она же является автором слов и музыки. Это Алеся Боярских. Она предложила такой сюжет. Но линия меня эта зацепила. Я вошла просто в какой-то кураж. Меня понесло. Я, конечно, все контролирую. Я как артистка хочу, что было так, как я хочу, какие-то моменты сюжета. Попасть точечно в моменты, этим, конечно, рулю я. И мне очень понравилось, что с режиссером нашего клипа мы были на одной волне. То есть мы понимали друг друга просто с полуслова. Дмитрий Потапович, ведущий:

Александру импровизировать вы не давали? Светлана Агарвал:

Александр элементарно на площадке справился со своей задачей, талантливый профессиональный артист. Я восхищена им еще больше. Будут ли еще дуэты с Александром Солодухой? Ольга Бурлакова, ведущая:

А дуэт оригинальный задумали?

Светлана Агарвал:

Да. И, кстати, когда у меня был сольный концерт, я приглашала Александра в качестве гостя. И он уже тогда предложил записать дуэтную песню. И вот как-то видно, с того момента эта ниточка тянулась. Мысль, что нужно что-то дуэтное нам создать. И я решила начать с клипа. И далее уже будет дуэтная песня. Дмитрий Потапович:

Если продолжение все-таки будет, как проходил отбор актера?