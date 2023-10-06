Солодуха снялся в клипе у Агарвал. Певица рассказала об их дуэте и совместном творчестве

И пока столичный блюститель чистоты выражает себя через рисунки на стенах, белорусские артисты объединяются в творческие коллаборации, да еще и какие. Все знают Александра Солодоху как исполнителя хорошего. Он тем временем взял и стал актером. И снялся в клипе у другой замечательные артистки – Светланы Агарвал, такой вот тандем уже дал свои результаты, клип пришелся по душе поклонникам.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Светлана Агарвал, певица.
Почему для съемок клипа выбрали именно Александра Солодуху?
Александр Меженный, ведущий:
Вы работаете с большим количеством артистов нашей белорусской эстрады. Тут замахнулись на святая святых Александра Солодоху. Как пришла в голову такая мысль, почему именно Александр?
Светлана Агарвал, певица:
Главной задачей для меня была то, чтобы подобрать партнера, брутального красавца, обаятельного, состоявшегося, замечательного мужчину, мужчину с большой буквы. И чтобы он был актером, самое главное, чтобы он отыграл эту роль – роль парфюмера. Когда я подумала о Александре Солодухе, то у меня никаких сомнений не было. И вы знаете, уже по окончании записи клипа, по завершении я поняла, что я попала в десяточку.
Кто автор сюжета?
Александр Меженный:
Кто автор сюжета?
Светлана Агарвал:
Режиссер этого клипа, она же является автором слов и музыки. Это Алеся Боярских. Она предложила такой сюжет. Но линия меня эта зацепила. Я вошла просто в какой-то кураж. Меня понесло. Я, конечно, все контролирую. Я как артистка хочу, что было так, как я хочу, какие-то моменты сюжета. Попасть точечно в моменты, этим, конечно, рулю я. И мне очень понравилось, что с режиссером нашего клипа мы были на одной волне. То есть мы понимали друг друга просто с полуслова.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Александру импровизировать вы не давали?
Светлана Агарвал:
Александр элементарно на площадке справился со своей задачей, талантливый профессиональный артист. Я восхищена им еще больше.
Будут ли еще дуэты с Александром Солодухой?
Ольга Бурлакова, ведущая:
А дуэт оригинальный задумали?
Светлана Агарвал:
Да. И, кстати, когда у меня был сольный концерт, я приглашала Александра в качестве гостя. И он уже тогда предложил записать дуэтную песню. И вот как-то видно, с того момента эта ниточка тянулась. Мысль, что нужно что-то дуэтное нам создать. И я решила начать с клипа. И далее уже будет дуэтная песня.
Дмитрий Потапович:
Если продолжение все-таки будет, как проходил отбор актера?
Светлана Агарвал:
Знаете, у меня было много предложений. Я скажу честно, но я остановилась все же на Александре Солодухе. Потому что в нем есть все те качества, которые должны были отвечать моим требованиям. И тем более, что я с Александром Солодухой знакома уже давно. Знаю его как человека, прекрасно знакома с их семьей. Поэтому мне было работать очень комфортно, уютно. И сам процесс просто принес огромнейшее удовольствие.