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Солодуха снялся в клипе у Агарвал. Певица рассказала об их дуэте и совместном творчестве

06 октября 2023 11:24
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И пока столичный блюститель чистоты выражает себя через рисунки на стенах, белорусские артисты объединяются в творческие коллаборации, да еще и какие. Все знают Александра Солодоху как исполнителя хорошего. Он тем временем взял и стал актером. И снялся в клипе у другой замечательные артистки – Светланы Агарвал, такой вот тандем уже дал свои результаты, клип пришелся по душе поклонникам.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Светлана Агарвал, певица.

Почему для съемок клипа выбрали именно Александра Солодуху?

Александр Меженный, ведущий:
Вы работаете с большим количеством артистов нашей белорусской эстрады. Тут замахнулись на святая святых Александра Солодоху. Как пришла в голову такая мысль, почему именно Александр?

Солодуха снялся в клипе у Агарвал. Певица рассказала об их дуэте и совместном творчестве-1

Светлана Агарвал, певица:
Главной задачей для меня была то, чтобы подобрать партнера, брутального красавца, обаятельного, состоявшегося, замечательного мужчину, мужчину с большой буквы. И чтобы он был актером, самое главное, чтобы он отыграл эту роль – роль парфюмера. Когда я подумала о Александре Солодухе, то у меня никаких сомнений не было. И вы знаете, уже по окончании записи клипа, по завершении я поняла, что я попала в десяточку.

Кто автор сюжета?

Александр Меженный:
Кто автор сюжета?

Светлана Агарвал:
Режиссер этого клипа, она же является автором слов и музыки. Это Алеся Боярских. Она предложила такой сюжет. Но линия меня эта зацепила. Я вошла просто в какой-то кураж. Меня понесло. Я, конечно, все контролирую. Я как артистка хочу, что было так, как я хочу, какие-то моменты сюжета. Попасть точечно в моменты, этим, конечно, рулю я. И мне очень понравилось, что с режиссером нашего клипа мы были на одной волне. То есть мы понимали друг друга просто с полуслова.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Александру импровизировать вы не давали?

Светлана Агарвал:
Александр элементарно на площадке справился со своей задачей, талантливый профессиональный артист. Я восхищена им еще больше.

Будут ли еще дуэты с Александром Солодухой?

Ольга Бурлакова, ведущая:
А дуэт оригинальный задумали?

Солодуха снялся в клипе у Агарвал. Певица рассказала об их дуэте и совместном творчестве-4

Светлана Агарвал:
Да. И, кстати, когда у меня был сольный концерт, я приглашала Александра в качестве гостя. И он уже тогда предложил записать дуэтную песню. И вот как-то видно, с того момента эта ниточка тянулась. Мысль, что нужно что-то дуэтное нам создать. И я решила начать с клипа. И далее уже будет дуэтная песня.

Дмитрий Потапович:
Если продолжение все-таки будет, как проходил отбор актера?

Солодуха снялся в клипе у Агарвал. Певица рассказала об их дуэте и совместном творчестве-7

Светлана Агарвал:
Знаете, у меня было много предложений. Я скажу честно, но я остановилась все же на Александре Солодухе. Потому что в нем есть все те качества, которые должны были отвечать моим требованиям. И тем более, что я с Александром Солодухой знакома уже давно. Знаю его как человека, прекрасно знакома с их семьей. Поэтому мне было работать очень комфортно, уютно. И сам процесс просто принес огромнейшее удовольствие.

# Белорусская музыка # общество # Александр Меженный # Дмитрий Потапович # Ольга Бурлакова # Светлана Агарвал # Фотофакт

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