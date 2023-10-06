Новости Беларуси. Белорусские миротворцы отправились в Кыргызстан для участия в учениях ОДКБ «Нерушимое братство». Их активная фаза пройдет с 9 по 13 октября на полигоне учебного центра «Эдельвейс», расположенном в высокогорном районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе, силами коллективной безопасности будут совершенствоваться практические навыки как командиров, так и личного состава. В Кыргызстан отправились военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, офицеры командования силами специальных операций Вооруженных сил, Министерства обороны, а также представители внутренних войск МВД.