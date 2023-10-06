«Я вернусь, тут очень красиво». Дети из Донбасса мечтают вновь посетить Беларусь

Новости Беларуси. С мечтой вновь посетить нашу страну дети из Донбасса возвращаются на родину. В гостеприимной Беларуси они провели почти три недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большую часть времени – в Новополоцке. Для 44 ребят там не жалели тепла и заботы. В свободное от уроков время школьники часто общались с белорусскими сверстниками. Подружиться помогали педагоги, а афиша культурно-развлекательных мероприятий просто пестрила. Конкурсы, экскурсии, хоккейная премьера – всего не перечесть. Также ребята прошли медицинскую реабилитацию.

Набралась эмоций, все очень-очень понравилось. Очень трудно уезжать, но домой хочется.

Тут очень гостеприимные люди, они нас хорошо приняли. Поэтому, если будет возможность, я приеду еще и привезу своих друзей.

Мне все понравилось в Беларуси: какие тут дома красивые, культура к них красивая, не похожа на нашу. Да, я вернусь, тут очень красиво.

Елена Ярошевич, координатор социально-гуманитарных проектов фонда имени Алексея Талая:

Осенью это первая группа, которая приехала, надеемся, что будут еще готовимся к этому, но в Новополоцк второй раз приезжает группа. В прошлый раз это были ребята только из Лисичанская, в этот раз это Лисичанск и Северодонецк. Они между собой уже очень подружились тоже.