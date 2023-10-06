«Я вернусь, тут очень красиво». Дети из Донбасса мечтают вновь посетить Беларусь

Новости Беларуси. С мечтой вновь посетить нашу страну дети из Донбасса возвращаются на родину. В гостеприимной Беларуси они провели почти три недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С мечтой вновь посетить нашу страну дети из Донбасса возвращаются на родину. В гостеприимной Беларуси они провели почти три недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большую часть времени – в Новополоцке. Для 44 ребят там не жалели тепла и заботы. В свободное от уроков время школьники часто общались с белорусскими сверстниками. Подружиться помогали педагоги, а афиша культурно-развлекательных мероприятий просто пестрила. Конкурсы, экскурсии, хоккейная премьера – всего не перечесть. Также ребята прошли медицинскую реабилитацию.
Набралась эмоций, все очень-очень понравилось. Очень трудно уезжать, но домой хочется.
Тут очень гостеприимные люди, они нас хорошо приняли. Поэтому, если будет возможность, я приеду еще и привезу своих друзей.
Мне все понравилось в Беларуси: какие тут дома красивые, культура к них красивая, не похожа на нашу. Да, я вернусь, тут очень красиво.
Елена Ярошевич, координатор социально-гуманитарных проектов фонда имени Алексея Талая:
Осенью это первая группа, которая приехала, надеемся, что будут еще готовимся к этому, но в Новополоцк второй раз приезжает группа. В прошлый раз это были ребята только из Лисичанская, в этот раз это Лисичанск и Северодонецк. Они между собой уже очень подружились тоже.
С тем, как был организован отдых детей, на неделе познакомились зарубежные дипломаты. Правда, на приглашение побывать в Новополоцке откликнулись далеко не все. Представители Запада, тут ничего удивительного, взяли самоотвод. Что поражает, политику молчания выбрали дипломаты ряда дружественных нам государств, важных партнеров по интеграционным объединениям. Дальнейшая помощь детям Донбасса со стороны Беларуси будет продолжена. В конце октября к нам приедет еще одна группа ребят.