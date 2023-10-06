Первую партию подарочного издания Конституции для молодых избирателей отпечатали в Минске

Новости Беларуси. С тиснением золотом и в твердом переплете. В Минске отпечатана первая партия подарочного издания Конституции, которое вручат в единый день голосования молодым избирателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего выпустят более 180 тысяч экземпляров. Отдельно на белорусском и русском языках. Какую версию взять себе на память о первом в жизни участии в голосовании будут решать сами молодые люди. Речь о тех, кому исполниться 18 в период с 28 февраля 2022 года по 25 февраля 2024-го. Подарок их ждет поистине уникальный. Чтобы создать это компактное издание Конституции, требуется около 100 операций на самом современном оборудовании. Полиграфисты с задачей справляются.

Юрий Ариховский, заместитель генерального директора по производству и идеологической работе Белорусского Дома печати:

Это издание Конституции Беларуси, наверное, можно назвать уникальным. Во-первых, данное издание в таком формате, я имею в виду какие-то законодательные акты, выпускается впервые. Во-вторых, одноразовый тираж общий и русского, и белорусского языка составляет 188 200.