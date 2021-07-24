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Солигорск принимает фестиваль «Вытокі». Что ждёт участников в финальный день?

24 июля 2021 11:27
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Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі». На центральной площади города проходит Олимпийский квест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солигорск принимает фестиваль «Вытокі». Что ждёт участников в финальный день?-1

Здесь же организованы спортивные и развлекательные площадки, фуд-корт и зона семейного отдыха. Работает выставка-продажа «Белорусские бренды». Фестивальная программа в Солигорске запланирована до позднего вечера и завершится концертом. Выступят арт-группа «Беларусы», Жанет, Виктория Алешко. Хедлайнер фестиваля – группа «Дрозды». После этого небо над Солигорском украсит красочный фейерверк.

Солигорск принимает фестиваль «Вытокі». Что ждёт участников в финальный день?-4

Вход на все фестивальные мероприятия бесплатный.

# Фестиваль # общество # Жанет # Виктория Алешко # Фотофакт

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