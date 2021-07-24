Солигорск принимает фестиваль «Вытокі». Что ждёт участников в финальный день?

Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі». На центральной площади города проходит Олимпийский квест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же организованы спортивные и развлекательные площадки, фуд-корт и зона семейного отдыха. Работает выставка-продажа «Белорусские бренды». Фестивальная программа в Солигорске запланирована до позднего вечера и завершится концертом. Выступят арт-группа «Беларусы», Жанет, Виктория Алешко. Хедлайнер фестиваля – группа «Дрозды». После этого небо над Солигорском украсит красочный фейерверк.