Социальные и бизнес-разработки. Что ещё показали на фестивале «Вытокі» в Солигорске

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі»:

На любое мероприятие может прийти любой человек. Он может задать любой вопрос. Конечно, какие-то вещи, например те же проекты, они отбираются, советуются с местными властями. В то же время их обсуждение является обязательно живым. И мы в том числе с собой привозим хороших специалистов, которые задают хорошие вопросы с тем, чтобы обсуждение не представляло собой отчет, а действительно рассказ о том, что можно было бы сделать с тем или иным проектом, чтобы он был интересен и у себя, и не только у себя.