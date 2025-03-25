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«Солдатский конверт-2025». Обладательница Гран-при рассказала о победной песне

25 марта 2025 10:35
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Любовь к Родине через патриотическую песню. Именно такая цель и задача национального фестиваля конкурса «Солдатский конверт-2025». В 2025 году он собрал более 40 исполнителей и вокальных коллективов. Обладательницей Гран-при в номинации «Отдельные исполнители» стала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – певица Ольга Булай.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, как вы готовились к фестивалю «Солдатские конверты» и, самое главное, как вы отбирали песню?

«Солдатский конверт-2025». Обладательница Гран-при рассказала о победной песне-2

Ольга Булай, певица:
Для меня большая гордость, большая честь представлять нашу страну на таком значимом, масштабном фестивале. Готовились мы достаточно долго, потому что песня, которую мы будем исполнять, написана еще в прошлом году.

Это моя авторская песня, которую написал мой муж Павел Пенязь. Она называется «Навеки в памяти». Когда мы уже шли на фестиваль, мы знали, что песня у нас есть. Важно отметить, что мы исполняем свою авторскую, потому что в основном конкурсанты на национальном отборе исполняли песни военных лет, но мы решили, что наша песня тоже подойдет и достойно может представить страну.

Подробности смотрите в видео.

# Фестиваль # Белорусские исполнители # Конкурс # Музыка # Ольга Булай # Ольга Бурлакова

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