«Солдатский конверт-2025». Обладательница Гран-при рассказала о победной песне

Любовь к Родине через патриотическую песню. Именно такая цель и задача национального фестиваля конкурса «Солдатский конверт-2025». В 2025 году он собрал более 40 исполнителей и вокальных коллективов. Обладательницей Гран-при в номинации «Отдельные исполнители» стала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – певица Ольга Булай.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, как вы готовились к фестивалю «Солдатские конверты» и, самое главное, как вы отбирали песню?