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Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь

25 марта 2025 09:13
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Александр Лукашенко во вторник, 25 марта, вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации состоялась во Дворце Независимости.

На мероприятие приглашены свыше 1100 человек.

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь-1

Александр Лукашенко был избран Президентом Республики Беларусь 26 января 2025 года. ЦИК нашей страны официально утвердил результаты выборов на заседании, которое состоялось 3 февраля текущего года.

# Александр Лукашенко

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