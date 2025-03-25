Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь

Мы желаем улучшения отношений с нашими соседями – Абу-Бекир Шабанович о возобновлении контактов с Западом

Через экспозицию на «БелЭкспо» можно проследить дружественные отношения нашей страны. О возобновлении таких контактов с западными государствами сегодня думают многие.