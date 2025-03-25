Александр Лукашенко вступил в должность Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко во вторник, 25 марта, вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации состоялась во Дворце Независимости.
На мероприятие приглашены свыше 1100 человек.
Александр Лукашенко во вторник, 25 марта, вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации состоялась во Дворце Независимости.
На мероприятие приглашены свыше 1100 человек.
Александр Лукашенко был избран Президентом Республики Беларусь 26 января 2025 года. ЦИК нашей страны официально утвердил результаты выборов на заседании, которое состоялось 3 февраля текущего года.