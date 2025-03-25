От свежей икры до целых рыбных тушек! В Минске проходит ярмарка дикой рыбы северных морей

Большой ассортимент вкусной продукции премиального качества (от свежей икры до целых рыбных тушек) представлен на выставке-ярмарке в Минске, рассказали в программе «Беларусь.Новости».

Постоянные покупатели уже давно оценили высококачественный и полезный продукт северных морей. Рыба красная и белая, копченая, соленая, вяленая.

Надежда Борноволокова, продавец-консультант:

Наша рыбка не подвергалась заморозке, поэтому в ней сохраняются все микро- и макроэлементы, все витаминчики, что очень важно для нас сейчас, в период авитаминоза.

Бутерброды с икрой любят и взрослые, и дети. Черная и красная икра очень полезны: содержат большое количество белков и жиров Омега-3. Они богаты минералами и полезными витаминами, которые помогают бороться со старением кожи и клеток организма человека в целом.

Очень вкусная ароматная, как раз весна, хочется Омеги. Девушка, мне 200 граммов, пожалуйста, взвесьте.