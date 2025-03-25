От свежей икры до целых рыбных тушек! В Минске проходит ярмарка дикой рыбы северных морей

Большой ассортимент вкусной продукции премиального качества (от свежей икры до целых рыбных тушек) представлен на выставке-ярмарке в Минске, рассказали в программе «Беларусь.Новости».
Большой ассортимент вкусной продукции премиального качества (от свежей икры до целых рыбных тушек) представлен на выставке-ярмарке в Минске, рассказали в программе «Беларусь.Новости».
Постоянные покупатели уже давно оценили высококачественный и полезный продукт северных морей. Рыба красная и белая, копченая, соленая, вяленая.
Надежда Борноволокова, продавец-консультант:
Наша рыбка не подвергалась заморозке, поэтому в ней сохраняются все микро- и макроэлементы, все витаминчики, что очень важно для нас сейчас, в период авитаминоза.
Бутерброды с икрой любят и взрослые, и дети. Черная и красная икра очень полезны: содержат большое количество белков и жиров Омега-3. Они богаты минералами и полезными витаминами, которые помогают бороться со старением кожи и клеток организма человека в целом.
Очень вкусная ароматная, как раз весна, хочется Омеги. Девушка, мне 200 граммов, пожалуйста, взвесьте.
На этот раз ярмарка дикой рыбы северных морей расположилась в районе остановки «Цнянское водохранилище». Сходить за покупками и подарить гастрономические эмоции себе и своим близким можно по 26 марта, включительно, с 10 до 19 часов.
*На правах рекламы.