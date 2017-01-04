Сокращение на работе: на что имеет право сотрудник?

Новости Беларуси. Если человек попадает под сокращение, какие гарантии предусмотрены законодательством, рассказали в программе «Открытый разговор».

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Наниматель обязан предупредить человека, что он будет сокращён.

Не менее, чем за 2 месяца до срока сокращения.

Кроме того, хочу напомнить, что, если работника увольняют по сокращению, то ему полагается выплата не менее, чем трёхмесячного среднего заработка. Плюс к этому наниматель обязан предоставить один день в неделю для поиска работы.