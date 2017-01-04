Как избавиться от убыточного производства, но сберечь кадры: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Уволить нельзя оставить. Как избавиться от убыточного производства, но при этом сберечь кадры? Как самому не стать жертвой оптимизации? Ответы на эти вопросы дали в программе «Открытый разговор» начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун и заведующий социально-экономическим отделом Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Сергей Стром.

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