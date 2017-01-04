Реструктуризация предприятий: разработаны методические рекомендации для нанимателей

Новости Беларуси. Где можно взять такое пособие, рассказали в программе «Открытый разговор».

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

С программой развития ООН мы реализовали два пилотных проекта по реструктуризации – на «Могилёвхимволокно» и «Гомельдреве». По их результатам были разработаны такие методические рекомендации, которые представляют собой план действий нанимателя, профсоюзов и местных органов власти, которые позволят не допустить какого-то социально негативного всплеска. Пособие доступно абсолютно бесплатно.

Мы распространили его среди органов госуправления, ассоциаций бизнеса.

Сергей Стром, заведующий социально-экономическим отделом Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

Мы также принимали активное участие в разработке этих методических рекомендаций. Что бы можно было пожелать, единственное, в этой ситуации – чтобы этим методическим рекомендациям придать статус нормативного документа.

Олег Валерьевич, возможно?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Ну, будем думать над этим.