Меняем пространство вокруг. Простые идеи благоустройства территории возле подъезда

Год благоустройства в Беларуси, время создавать красоту вокруг. В рубрике программы Новости «24 часа» реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками. Вы увидите, как даже небольшие усилия меняют пространство: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны. «Берись за дело» и действуй!

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в одном из дворов Октябрьского района столицы. Здесь местные жители активно благоустраивают территорию. Расскажите, какой фронт работы у нас на сегодня?

Дмитрий Юрьев, заместитель председателя КОТОС №6 9 Октябрьского района Минска:

Мы сегодня обкапываем и занимаемся санитарной обработкой деревьев. Эти деревья высаживали несколько лет назад, пришло время их обработать.

– Отлично. Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.

– Спасибо большое.

– Мы в основном озеленение предлагаем, просим службы ЖКХ, чтобы нам помогали в предоставлении посадочного материала. Граждане, у которых получается поучаствовать в этих мероприятиях, с радостью принимают участие. У кого не получается, все-таки отзываются очень добрым словом, вспоминают нас. Ну а жители в основном благоустраивают подъездную территорию, всякого рода клумбы, их много у нас в районе.