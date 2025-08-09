Меняем пространство вокруг. Простые идеи благоустройства территории возле подъезда
Год благоустройства в Беларуси, время создавать красоту вокруг. В рубрике программы Новости «24 часа» реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками. Вы увидите, как даже небольшие усилия меняют пространство: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны. «Берись за дело» и действуй!
Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в одном из дворов Октябрьского района столицы. Здесь местные жители активно благоустраивают территорию. Расскажите, какой фронт работы у нас на сегодня?
Дмитрий Юрьев, заместитель председателя КОТОС №6 9 Октябрьского района Минска:
Мы сегодня обкапываем и занимаемся санитарной обработкой деревьев. Эти деревья высаживали несколько лет назад, пришло время их обработать.
– Отлично. Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.
– Спасибо большое.
– Мы в основном озеленение предлагаем, просим службы ЖКХ, чтобы нам помогали в предоставлении посадочного материала. Граждане, у которых получается поучаствовать в этих мероприятиях, с радостью принимают участие. У кого не получается, все-таки отзываются очень добрым словом, вспоминают нас. Ну а жители в основном благоустраивают подъездную территорию, всякого рода клумбы, их много у нас в районе.
Дмитрий Юрьев:
В первую очередь, это забота о том месте, где ты живешь. Это как твоя квартира. В первую очередь, наши дети выходят на улицу гулять. Хочется, чтобы они гуляли в культурном месте, в порядочном, не просто в каком-то песке ковырялись. Все-таки, чтобы это была зеленая зона и довольно-таки приятная для прогулок. В футбольчик могли поиграть.
Подробнее в видеоматериале.
На этом наша работа не заканчивается. Мы вернемся сюда позже и посмотрим, как благодаря труду местных жителей преобразилась эта территория. Когда люди объединяются, чтобы сделать мир вокруг лучше, это всегда история, достойная внимания. Если в вашем дворе, парке или микрорайоне кипит работа, приглашайте в гости наш телеканал.
Мы поддержим ваши добрые дела и вдохновим других сделать каждый уголок нашей страны еще уютнее. Присылайте свои идеи на нашу электронную почту CONTACT@CTV.BY, и пусть этот Год благоустройства станет по-настоящему народным.