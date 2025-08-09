«Вот только и разница». Лукашенко о причинах и следствиях вооруженных конфликтов

Глава государства в интервью американскому писателю и журналисту Саймону Шустеру ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страницах TIME, одного из самых читаемых политических журналов на планете, глава государства озвучил условия для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», международный диалог. Наш Первый не просто отвечал на вопросы, он вел беседу, задавал неудобные вопросы, вспоминал, о чем в американском обществе не говорят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда украинцы сжигали русских людей? Это на ваших глазах было, в Доме профсоюзов в Одессе, когда мочили, били. Это было. На Донбассе и так далее. И Россия защитила своих соотечественников, я не говорю о русском языке, о дальнейших планах националистических группировок Украины. Вы лишаете права Россию действовать точно так же (или даже в меньшем объеме), как делали вы в Афганистане в ответ на взрывы в этих небоскребах. Саймон Шустер, писатель, журналист:

Это не государство Украины начало этот пожар, это было уличное столкновение. Александр Лукашенко:

А где это было? Это не в Украине было?