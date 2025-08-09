«Вот только и разница». Лукашенко о причинах и следствиях вооруженных конфликтов
Глава государства в интервью американскому писателю и журналисту Саймону Шустеру ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На страницах TIME, одного из самых читаемых политических журналов на планете, глава государства озвучил условия для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», международный диалог.
Наш Первый не просто отвечал на вопросы, он вел беседу, задавал неудобные вопросы, вспоминал, о чем в американском обществе не говорят.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда украинцы сжигали русских людей? Это на ваших глазах было, в Доме профсоюзов в Одессе, когда мочили, били. Это было. На Донбассе и так далее. И Россия защитила своих соотечественников, я не говорю о русском языке, о дальнейших планах националистических группировок Украины. Вы лишаете права Россию действовать точно так же (или даже в меньшем объеме), как делали вы в Афганистане в ответ на взрывы в этих небоскребах.
Саймон Шустер, писатель, журналист:
Это не государство Украины начало этот пожар, это было уличное столкновение.
Александр Лукашенко:
А где это было? Это не в Украине было?
Саймон Шустер:
Это было в Одессе. Как это можно считать предлогом для начала крупнейшей войны в Европе после Второй мировой.
Александр Лукашенко:
А что, Афганистан был причастен к взрыву башен в Нью-Йорке?
Саймон Шустер:
Там была атака на Соединенные Штаты, где погибли 3 тысячи с лишним человек.
Александр Лукашенко:
Ну да, тут вы можете сказать, что там погибли 3 тысячи с лишним человек, а здесь шестьдесят сожгли. Вот только и разница.
Саймон Шустер:
Но Украина не атаковала Россию.
Александр Лукашенко:
И Афганистан не атаковал тогда Соединенных Штатов Америки.
Саймон Шустер:
Аль-Каида?
Александр Лукашенко:
Руководитель Аль-Каиды, да. Так вы сказали. Слушайте, но вы пробирку показывали, помните, в Совете Безопасности?
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