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Семейный капитал в Беларуси: за два года открыты депозиты на 288 млн долларов

04 января 2017 13:44
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Новости Беларуси. Семейным капиталом в Беларуси воспользовались почти 30 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Программа поддержки многодетных семей действует уже два года. За это время были открыты депозиты в банках на сумму 288 миллионов долларов.

Отметим, в прошлом году в нашей стране впервые за 20 лет зафиксирован естественный прирост населения. В том числе благодаря грамотной социальной политике государства. 

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
По итогам 9 месяцев родилось на 518 человек больше, чем умерло. Это стало результатом той социальной политики, которая проводилась в нашем государстве. Мы очень к этому стремились. Я надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться и далее.

# общество # Государственная социальная политика # Александр Румак

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