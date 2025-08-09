Лукашенко вспомнил, как летел с Путиным в вертолёте накануне 24 февраля 2022-го

На страницах TIME, одного из самых читаемых политических журналов на планете, глава государства озвучил условия для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», международный диалог.

Глава государства в интервью американскому писателю и журналисту Саймону Шустеру ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Где-то в Подмосковье, по-моему, мы с ним летели в вертолете. Звонок, он снимает трубку спецсвязи, и кто-то из россиян ему докладывает, что украинцы постреливают или начали стрелять, что делать? Гражданское население и прочее. Я говорю: это уже, считай, твои люди, их надо вывозить, спасать гражданское население. Ты так считаешь? Я говорю: да, это мое мнение, это твое уже дело. Он: надо людей защитить, сажайте в автобус и вывозите.

Это было выгодно всем участникам встречи. Наша цель – открыть американцам Америку, правду об «инфобучах» и отношениях.

В кадре репортеры. Эта съемка может пролить свет на ситуацию в Буче.

Александр Лукашенко:

Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность, убийцы-россияне и прочее. Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал. И мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы Бучи. И я об этом публично говорил. Почему это все замяли на Западе?