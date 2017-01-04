На конкурсе «Калядная зорка» выбрали лучшие работы юных мастеров

Новости Беларуси. Диковинные батлейки, авторские куклы и оригинальные елочные игрушки. На конкурсе детского творчества «Калядная зорка» 4 января вручили награды юным мастерам.

Новогодние и рождественские праздники вдохновили тысячи маленьких ремесленников со всей страны. Жанровая палитра – самая разнообразная: керамика, соломка, мягкая игрушка, вытинанка.

За виртуозными поделками – месяцы кропотливой работы. Но юные умельцы гордятся, что сохраняют традиционные народные промыслы. Среди полтысячи заявленных работ и глиняные колядовщики, и многоэтажный дом из соломки и, конечно, символ нового года – огненный петух в самых разных вариациях, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Марафон детского творчества проходит уже в 20-й раз. Год от года жюри все сложнее выбрать лучшие работы, конкуренция растет, и «Калядная зорка» зажигает все больше юных талантов. Произведениями фаворитов конкурса можно полюбоваться в Национальном центре детского творчества до конца недели.