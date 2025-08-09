На Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме впервые пройдёт молодёжная секция

На предстоящем Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме, который готовится принять Витебская земля, впервые будет организована секция, посвященная молодежным инициативам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Права каждого, выраженные в голосовании и обсуждении, не только формируют новое поколение лидеров, но и создают основу для конструктивного диалога между молодежью и государственными органами.

Активная позиция белорусской молодежи наглядно иллюстрируется работой Молодежного совета при Национальном собрании. Консультативно-совещательный орган дает возможность молодым людям участвовать в разработке и обсуждении ключевых вопросов, которые касаются будущего Беларуси.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Основное из наших направлений работы в Молодежном совете – это тесное взаимодействие членами Совета Республики. Члены Молодежного совета постоянно принимают участие в личных приемах граждан сенаторами. Мы принимаем участие в каждой сессии Совета Республики, в совместных сессиях и Совета Республики, и Палаты представителей.

Для нас это возможность понять, как принимаются законы в нашей стране, как они пишутся. На личных приемах граждан мы в первую очередь понимаем, как необходимо грамотно работать с людьми. И в том числе перенимаем где-то опыт работы, чтобы через уже молодежную призму понимать, как помогать молодежи в решении их вопросов.