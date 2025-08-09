Понимают друг друга без слов – экипаж близнецов работает на жатве в Рогачёвском районе
Гомельская область в списках лидеры страды. В регионе уже перешагнули экватор уборки зерновых, зернобобовых культур и рапса. С каждым днем аграрии доказывают, что для них нет ничего невозможного.
Устанавливая личные рекорды, хлеборобы юго-восточного региона уже внесли весомый вклад в республиканский каравай – намолотили полмиллиона тонн нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы продолжаем рассказывать о героях жатвы.
Где механизаторы не просто один в один, но и друг за друга. О близнецах в полях – наш репортаж.
Слаженность, умноженная на два. Семейный экипаж Максимовых – братья-близнецы. Иван и Сергей трудятся в хозяйстве «Большестрелковский» около 20 лет, поэтому на жатве понимают друг друга без слов. Сказываются опыт и особая родственная связь.
Иван Максимов, механизатор сельхозпредприятия «Большестрелковский»:
Вместе начали работать, как-то с братом дружнее, ловчее. А то бывает, что злишься на помощника, что он ничего не делает. А так с братом не надо ничего. Чик-чик – все сделали и поехали. Красота.
Сергей Максимов, механизатор сельхозпредприятия «Большестрелковский»:
Бывает по-разному. И ругаемся, и не ругаемся. Сделали с полуслова и пошли. Делаем и все.
В их тандеме нет командующего, хоть Иван и старше брата на несколько минут. Близнецы поддерживают и дополняют друг друга. Для необычного экипажа это 11-й сезон совместной страды. Оба механизатора хорошо знают технику и могут проследить, как изменялся автопарк хозяйства. Сейчас братья убирают ячмень – 136 гектаров, затем перейдут на рожь.
Ответственный подход к делу и нацеленность на результат – те преимущества, за которые и ценят семейные подряды хлеборобов.
Наталья Лаптева, председатель Рогачевской районной организации белорусского профсоюза работников АПК:
У нас в районе насчитывается 15 сельскохозяйственных организаций. Много семейных экипажей. В этом году первый в районе семейный экипаж намолотил тысячу тонн зерна, в составе которого женщина. Семейные экипажи замотивированы, работают в тандеме, а мы их поддерживаем.
Подробности в видео.