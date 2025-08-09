Понимают друг друга без слов – экипаж близнецов работает на жатве в Рогачёвском районе

Гомельская область в списках лидеры страды. В регионе уже перешагнули экватор уборки зерновых, зернобобовых культур и рапса. С каждым днем аграрии доказывают, что для них нет ничего невозможного. Устанавливая личные рекорды, хлеборобы юго-восточного региона уже внесли весомый вклад в республиканский каравай – намолотили полмиллиона тонн нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы продолжаем рассказывать о героях жатвы. Где механизаторы не просто один в один, но и друг за друга. О близнецах в полях – наш репортаж.

Слаженность, умноженная на два. Семейный экипаж Максимовых – братья-близнецы. Иван и Сергей трудятся в хозяйстве «Большестрелковский» около 20 лет, поэтому на жатве понимают друг друга без слов. Сказываются опыт и особая родственная связь.

Иван Максимов, механизатор сельхозпредприятия «Большестрелковский»:

Вместе начали работать, как-то с братом дружнее, ловчее. А то бывает, что злишься на помощника, что он ничего не делает. А так с братом не надо ничего. Чик-чик – все сделали и поехали. Красота. Сергей Максимов, механизатор сельхозпредприятия «Большестрелковский»:

Бывает по-разному. И ругаемся, и не ругаемся. Сделали с полуслова и пошли. Делаем и все. В их тандеме нет командующего, хоть Иван и старше брата на несколько минут. Близнецы поддерживают и дополняют друг друга. Для необычного экипажа это 11-й сезон совместной страды. Оба механизатора хорошо знают технику и могут проследить, как изменялся автопарк хозяйства. Сейчас братья убирают ячмень – 136 гектаров, затем перейдут на рожь.